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  4. Fatih Altaylı'dan Şeyma Subaşı'na: 'Köy yanar, k… taranır'

Fatih Altaylı'dan Şeyma Subaşı'na: 'Köy yanar, k… taranır'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı THY'ye seslendi; en sert tepki ise köşe yazarı Fatih Altaylı'dan geldi. Fatih Altaylı yazısında "'Köy yanar, k… taranır' durumu" yorumuyla Subaşı'na sert sözler söyledi.

Fatih Altaylı'dan Şeyma Subaşı'na: 'Köy yanar, k… taranır'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve yaptığı açıklamalarla sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı artık Acun Ilıcalı'nın uçağını kullanamıyor. Bu sebeple sık sık uzun süren bazen ekonomik uçuşlar yapmak zorunda kalıyor. Son olarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşım yapan Şeyma Subaşı, 9 saat süren yolculuk sonrası THY'ye mesaj yolladı.

Acun Ilıcalı'nın uçağı artık ona çalışmıyor! Şeyma Subaşı THY'ye seslendiAcun Ilıcalı'nın uçağı artık ona çalışmıyor! Şeyma Subaşı THY'ye seslendi

Subaşı paylaşımında, "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz bir çok insan bunu bekliyor" dedi. Bu paylaşımı sosyal medyada olay oldu ve Subaşı'na "başka derdin yok mu" ve benzeri yorumlar ve eleştiriler yağdı.

Bu isteğe en büyük tepki ise Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı yazısında Subaşı'na çok sert sözlerle yüklendi. İşte o yazı:

"Şeyma Subaşı, THY’den talepte bulunmuş.
'İbiza’ya gitmek aktarmalarla 9 saati buluyor, perişan oluyoruz. Lütfen buraya direk uçuş koyun.'
THY bu talebi kabul eder mi bilmiyorum.
Ancak tam bir “Köy yanar, k… taranır” durumu.
Memleket nelerle boğuşuyor, bu kızcağız ne istiyor!
E o da haklı tabii…
Alışmıştı özel uçaklara.
Şimdi aktarma…
Zor hayat."


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