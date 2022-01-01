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Fatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrolog Dinçer Güner’in 2022 tahminleri şaşırttı

01.01.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunumuyla ekrana gelen Fatih Altaylı İle Tek Tek programına ünlü astrologlar Dinçer Güner, Öner Döşer ve Hande Kazanova konuk oldu. 2020 yılının sonlarında koronavirüs salgınına dair yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Dinçer Güner, dünyanın 2022 haritasına baktı ve yeni tahminlerini açıkladı. Ünlü astrolog Dinçer Güner, 2022 yılını olabilecek en zor yıl olarak tanımladı.

Türkiye’nin yakından takip ettiği ünlü astrologlar Öner Döşer, Hande Kazanova ve Dinçer Güner Habertürk TV’de yayınlanan Fatih Altaylı İle Teke Tek’in yılbaşı özel yayınında 2022 yılını astrolojik açıdan değerlendirdiler. Koronavirüs salgının dünyayı etkisi altına alacağını önceden tahmin eden astrologlar 2022 yılının insanlık için bir sınav niteliği taşıdığını ifade etti. Dinçe Güner’in “2022 olabilecek en zor sene” açıklaması herkesi şaşırttı.

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“ARTIK DİBİ YOK”

2022 yılının önceki senelerle kıyaslandığında zor geçeceğini dile getiren Güner, “2022 olabilecek en zor sene... 2023 mayıs ayı itibariyle ibre yukarı doğru çıkıyor, ciddi anlamda toparlanmaya başlıyoruz. İnsanlık olarak 2015-2016 senelerinden beri her anlamda çok zor şeyler yaşıyoruz. Ekonomik, sosyal ve sağlıksal olarak hep bir kaosun içindeyiz” diye konuştu.

2022 yılında astrolojik açıdan önemli olayların yaşanacağını dile getiren Güner, “2022 yılında boğa akrep aksı tutulması meydana gelecek. Boğa akrep aksı tutulması finansal ve parasal konularla ilişkilidir. Bu nedenle 2022 yılında ekonomik durumlar daha da önemli hale gelecek. Gıda krizinin oluşacağını söyleyebilirim” dedi.

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Fatih Altaylı
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