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Fatih Camii'nde imam Galip Usta'ya bıçaklı saldırı! Slogan atıp boğazından yaralamış... Görüntüler ortaya çıktı

09.01.2024 09:50 | Son Güncelleme:
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Fatih Camii'nde yaşanan bıçaklı saldırıyla ilgili yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı. Cami içerisinde slogan atan Ö.S.'yi uyaran Cami İmamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem, Ö.S.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, dün akşam namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Saldırgan kısa sürede yakalanırken imamın 3 yerinden bıçaklandığı ve yaralardan birinin boğazında olduğu öğrenildi. İki yaralının da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı.

"PUTLARI CAMİDEN ÇIKARTIN" DİYE BAĞIRDI

Olay, saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan ve camiye giren Ö.S. slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkardı. Namaz sırasında, "Allahuekber putları camiden çıkartın" diye bağıran Ömer S.'yi özel güvenlik görevlileri uzaklaştırdı.

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CAMİ İMAMINI BIÇAKLADI

Namazın ardından imam odasına giren ve konuşmak istediğini belirten saldırgan, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden hafızlık talebesi Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

HAYATI TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Ö.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Usta ve Erdem'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERA

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Olayın ardından yaralıların tedavi altına alındığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne gelen İstanbul Valisi Davut Gül, yaralılar hakkında doktorlardan bilgi aldı. Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Camii'nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem'e Allah'tan şifa diliyoruz. Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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Şüphelinin daha önceden kasten yaralama suçundan polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca yapılan araştırmada şüphelinin üzerine 2028 yılına kadar ruhsatlı av tüfeği bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliğinde devam edildiği olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

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Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı! Cami imamı ve bir kişi yaralandı Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı! Cami imamı ve bir kişi yaralandı

(DHA)

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