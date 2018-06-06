Fatih’in tazminat zaferi! Devrim Evin’e kazandı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada vizyonda olduğu dönemde gişede büyük başarı yakalayan “Fetih 1453” adlı filmin yapımcısı Fatih Aksoy’un şirketi Med Yapım’ın filmin devamı niteliğindeki “Fetihten Sonra” isimli dizi için Show Tv ile anlaştığı anlatıldı.

Hürriyet'in haberine göre; dava dilekçesindeki iddialara göre dizi için oyuncularla anlaşma yapan Med Yapım, çekimlere başlamadan önce “Fatih” rolünü canlandıran Devrim Evin’le de 7 Haziran 2012’de oyunculuk sözleşmesi imzaladı. İddiaya göre bir süre sonra Med Yapım Devrim Evin ile yaptığı sözleşmeyi feshetti. Davalı Med Yapım’ın haksız fesih yaptığını dava dilekçesinde anlatan Devrim Evin’in avukatı, “Müvekkil sözleşmede yer alan haksız fesihle ilgili 500 bin euroluk ceza şart için İstanbul 22. İcra Müdürlüğü kanalıyla icra takibi başlattı. Davalı Med Yapım aleyhindeki icra takibine itiraz edince müvekkil de itirazın iptali istemiyle huzurdaki davayı açmıştır. Müvekkil Devrim Evin dava konusu “Fetihten Sonra” isimli dizi için Devlet Tiyatroları’ndan izin almıştır. Dizi için at binme kurslarına ve spor salonuna gitmiştir. Sakalını 6 aydır kesmemiştir. Davalı yapım şirketi, sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmesini talep ediyoruz” dedi.