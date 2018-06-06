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Fatih’in tazminat zaferi! Devrim Evin’e kazandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2018 13:37 | Son Güncelleme

“Fetih 1453” sinema filminin devamı niteliğinde olan “Fetihten Sonra” isimli televizyon dizisinde “Fatih” rolünü canlandıran Devrim Evin, sözleşmeyi haksız yere feshedildiği gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Fatih Aksoy’un şirketi Med Yapım, oyuncu Devrim Evin’e icra inkar tazminatıyla birlikte 328 bin 194 lira ödeyecek.

Fatih’in tazminat zaferi! Devrim Evin’e kazandı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada vizyonda olduğu dönemde gişede büyük başarı yakalayan “Fetih 1453” adlı filmin yapımcısı Fatih Aksoy’un şirketi Med Yapım’ın filmin devamı niteliğindeki “Fetihten Sonra” isimli dizi için Show Tv ile anlaştığı anlatıldı.

Hürriyet'in haberine göre; dava dilekçesindeki iddialara göre dizi için oyuncularla anlaşma yapan Med Yapım, çekimlere başlamadan önce “Fatih” rolünü canlandıran Devrim Evin’le de 7 Haziran 2012’de oyunculuk sözleşmesi imzaladı. İddiaya göre bir süre sonra Med Yapım Devrim Evin ile yaptığı sözleşmeyi feshetti. Davalı Med Yapım’ın haksız fesih yaptığını dava dilekçesinde anlatan Devrim Evin’in avukatı, “Müvekkil sözleşmede yer alan haksız fesihle ilgili 500 bin euroluk ceza şart için İstanbul 22. İcra Müdürlüğü kanalıyla icra takibi başlattı. Davalı Med Yapım aleyhindeki icra takibine itiraz edince müvekkil de itirazın iptali istemiyle huzurdaki davayı açmıştır. Müvekkil Devrim Evin dava konusu “Fetihten Sonra” isimli dizi için Devlet Tiyatroları’ndan izin almıştır. Dizi için at binme kurslarına ve spor salonuna gitmiştir. Sakalını 6 aydır kesmemiştir. Davalı yapım şirketi, sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmesini talep ediyoruz” dedi.

“DİZİ İPTAL EDİLDİ”

Davalı Med Yapım şirketinin avukatı da, “Sözleşme imzalandıktan 5 ay sonra yayınlanacak kanalın dizinin yayınlanmamasını iptal etmesi nedeniyle yayınlama mümkün olmamıştır. Davacı Devrim Evin 27 Aralık 2012’de icra takibi yapmıştır. Dava 2013’te açılmıştır. 2014’te karar verilmiş, ancak Yargıtay’ca cezai şarta ilişkin inceleme yapılmadan bozulmuştur. Dava reddedilsin” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, davacı Devrim Evin’in davalı Med Yapım Televizyon ve Filmcilik AŞ.’ye açtığı davanın kısmen kabulüne karar verdi. Mahkeme davacı Devrim Evin’in İstanbul 22. İcra Müdürlüğü’nde 6 yıl önce başlattığı icra takibinin devamına karar vererek 263 bin 32 lira cezai şart ve 10 bin 461 lira damga vergisiyle birlikte 273 bin bin 494 lira cezai şart parası ile yüzde 20 icra-inkar tazminatı 54 bin 700 lira olmak üzere toplam 328 bin 194 lira tazminatın Med Yapım tarafından davacı oyuncu Devrim Evin’e ödenmesine karar verdi.

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fetih Devrim Evin

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