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Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan'ı transfer etti

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 30.01.2020 21:42 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 37 yaşındaki futbolcu Yalçın Ayhan'ı kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan'ı transfer etti

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, kadrosunu tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile güçlendirdi" denildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Futbol tff 1. lig yalçın ayhan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yakında torunu olur...
gençlere şans vermek yerine teknik direktör yaşındaki adamı futbolcu diye alıyonuz. sonra milli takıma futbulcu bulamıyoruz dersiniz.. alt yapıdan oyuncu çıkmıyor diye manşet verirsiniz..
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