Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan'ı transfer etti

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, kadrosunu tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile güçlendirdi" denildi.
(AA)
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