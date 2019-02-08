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Fatih Portakal, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi! Yanıt gecikmedi

okan.akin okan.akin
HABER  | 08.02.2019 22:12 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendisine CHP'nin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aday gösterdiği Mehmet Fatih Bucak için 2 ay önce söylediği sözlerini hatırlatarak duruma tepki gösteren Fatih Portakal'a yanıt verdi.

Fatih Portakal, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi! Yanıt gecikmedi

Özgür Özel, Bucak'ın adaylığını Karaman'daki aday tanıtım toplantısı sırasında bir gazeteciden öğrendiğini ve 'şok' olduğunu söyleyerek, durumu MYK'da gündeme getireceğini söyledi.

Beyoğlu'nda ÖDP'li Alper Taş'ın, Şanlıurfa Siverek'te ise Bucak Aşireti'nden Mehmet Fatih Bucak'ın aday gösterilmesine dikkat çeken Portakal, "CHP'de bu nasıl bir savrulma ve ilkesizliktir. Anlatan varsa anlatsın" ifadelerini kullanarak, 2 ay önce Bucak'ın sözlerini eleştiren Özgür Özel'i tweetinde etiketlemiş ve 'bakalım Özel nasıl yanıt verecek' demişti.

CHP MYK'nın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki vermesi sonrası adaylığı açıklanan Mehmet Fatih Bucak, MHP'den aday adayı olduğu dönemde ''Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" ifadelerini kullanmıştı.


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