Fatih Portakal, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi! Yanıt gecikmedi

Özgür Özel, Bucak'ın adaylığını Karaman'daki aday tanıtım toplantısı sırasında bir gazeteciden öğrendiğini ve 'şok' olduğunu söyleyerek, durumu MYK'da gündeme getireceğini söyledi.
Sn @fatihportakal Siverek haberini Karaman’da aday tanıtım toplantısında DHA muhabirinden duydum. Şok oldum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) 8 Şubat 2019
2 ay önce yaptığım değerlendirmenin arkasındayım.
Bu konuyu Pazartesi MYK’da gündeme getireceğim.
Beyoğlu'nda ÖDP'li Alper Taş'ın, Şanlıurfa Siverek'te ise Bucak Aşireti'nden Mehmet Fatih Bucak'ın aday gösterilmesine dikkat çeken Portakal, "CHP'de bu nasıl bir savrulma ve ilkesizliktir. Anlatan varsa anlatsın" ifadelerini kullanarak, 2 ay önce Bucak'ın sözlerini eleştiren Özgür Özel'i tweetinde etiketlemiş ve 'bakalım Özel nasıl yanıt verecek' demişti.
Bir yerde Alper Taş’ı aday göster, başka yerde tehditte sınır tanımayan Mehmet Fatih Bucak’ı... #CHP’de bu nasıl bir savrulma ve ilkesizliktir. Anlatan varsa anlatsın... @eczozgurozel şimdi ne diyecek acaba?— fatih portakal (@fatihportakal) 7 Şubat 2019
CHP MYK'nın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki vermesi sonrası adaylığı açıklanan Mehmet Fatih Bucak, MHP'den aday adayı olduğu dönemde ''Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" ifadelerini kullanmıştı.
Mehmet Ali Erbil'den ilk mesaj! Hastaneden paylaştı!
Bakan keşfedildiğini duyurmuştu! İşte ilk görüntüler
Türkiye’yi sarsan yasak aşk cinayetinde karar verildi!
Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!
Efsaneleşen dizi Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i düğünde ortaya çıktı! O Beşir'den eser kalmamış
Nilhan Osmanoğlu'ndan İsmet İnönü açıklaması
10 yaşındaki küçük kıza yaptıkları pes dedirtti!
Kadın veli öğretmene bıçak ve falçata ile saldırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum