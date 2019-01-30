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Fatih Portakal emekli mi oldu? Fox Tv'den ayrılıyor mu? Dikkat çeken Tweet

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YAŞAM  | 30.01.2019 11:04 | Son Güncelleme

Gazeteci Fatih Portal'ın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda Portakal, 'Koltuğu bırakmanın zamanı geldi' ifadelerini kullanırken; deneyimli gazetecinin mesajını görenler "Fatih Portakal emekli mi oldu? Fox Tv'den ayrılıyor mu?" sorularına yanıt arıyor.

Fatih Portakal emekli mi oldu? Fox Tv'den ayrılıyor mu? Dikkat çeken Tweet

Fox Tv Ana Haber Sunucu Fatih Portakal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı.

'GİTMESİNİ BİLMEK DE ÖNEMLİ'

Kişisel Twitter hesabından fotoğrafını paylaşan Fatih Portakal "E artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş anlaşılan. Gelmesini bildiğin gibi gitmesini bilmek de önemli! Tekaütlüğüm hayırlı olsun..." ifadelerine yer verdi.

fatih portakal

EMEKLİ Mİ OLDU?

Portakal'ın paylaşımına çok sayıda yorum gelirken, pek çok kullanıcı Portakal'a "Emekli mi oldunuz? Fox TV'den ayrılıyor musunuz?" sorularını yöneltti.

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Deneyimli gazeteciden konuyla ilgili başka bir açıklama gelmezken, Portakal'ın basın sigortasından faydalanarak emekli olduğu iddia edildi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
sonunda gitti bu vatana ihanet eden kim varsa birer birer gidecek !!!!
Bu adam haber yapmayı bırakırsa ülkede gerçek haber göremeyiz , SMA hastalarına bile ilaç bu adamın haberleri sayesinde geldi .
hayırdır israilden teklifmi var?
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