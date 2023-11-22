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  4. Fatih Portakal 'yazın bir kenara' dedi, Ümit Özlale iddiası dikkat çekti: "İYİ Parti'den istifa edip, başka partiye geçebilir"

Fatih Portakal 'yazın bir kenara' dedi, Ümit Özlale iddiası dikkat çekti: "İYİ Parti'den istifa edip, başka partiye geçebilir"

22.11.2023 21:31 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlere hızla yaklaşırken, İYİ Parti'de sular durulmuyor. Yaşanan istifalar ve 'kayıp para' iddiaları gündem yaratırken, gazeteci Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yeni istifa iddiası geldi. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'nin partisinden istifa edebileceğini savunan Portakal "Yazın bir kenara. Başka partiye bile geçebilir" dedi.

Fatih Portakal 'yazın bir kenara' dedi, Ümit Özlale iddiası dikkat çekti: "İYİ Parti'den istifa edip, başka partiye geçebilir"

Türkiye, yerel seçimlere doğru hızla giderken muhalefet cephesinde ise sular kaynıyor. Seçimlere parti olarak tek başlarına katılacaklarına yönelik tutumunu sürdüren İYİ Parti'de peş peşe yaşanan istifalar ve 'kayıp para' iddiaları bir anda gündemin en üst sıralarına tırmandı.

DİKBAYIR, SAVCILIĞA BAŞVURDU

Genel Başkan Meral Akşener, “kendisi, ailesi ve özel kalem müdürünün hesaplarını yasa dışı biçimde incelettiği” iddialarının odağındaki Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır; savcılığa başvurdu, TBMM’den de dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

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FATİH PORTAKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Son günlerde yaşanan istifaların ardından parti içinde gidişatta 'mutsuz ve rahatsız olan' isimler olduğu iddiaları iyiden iyiye gündeme gelirken, gazeteci Fatih Portakal çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

PORTAKAL

"ÜMİT ÖZLALE İSTİFA EDEBİLİR"

Portakal, yaptığı açıklamada İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'nin partisinden istifa edebileceğini belirtti.

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Portakal'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"YAZIN BİR KENARA! BAŞKA PARTİYE BİLE GEÇEBİLİR"

"Bir kulis bilgisi paylaşayım. İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale bile partisinden istifa edebilir. Aday olarak bir ay önce açıklamışlardı. Yazın bir kenara. Başka partiye bile geçebilir"

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Özlale'den söz konusu iddialarla ilgili ise bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal İYİ Parti
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