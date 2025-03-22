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Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemek: Osmanlı mutfağından ‘Mutancana’ tarifi nedir, nasıl yapılır?

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
22.03.2025 08:07
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Osmanlı saray mutfağının en özel yemeklerinden biri olan Mutancana, Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği lezzetler arasında yer alıyor. Kuzu eti, kuru meyveler, badem ve balın eşsiz uyumuyla hazırlanan bu yemek, tatlı ve tuzlu aromaların dengesiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. İşte, tarihten sofralarımıza uzanan orijinal Mutancana tarifi…

Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemek: Osmanlı mutfağından ‘Mutancana’ tarifi nedir, nasıl yapılır?

Saray mutfağında Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemeklerden biri olarak bilinen Mutancana, kuzu eti, kuru kayısı, erik, badem ve bal gibi özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanır. Sofralarınıza Osmanlı’nın ihtişamını taşıyacak Mutancana tarifi.

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OSMANLI MUTFAĞININ İNCİSİ: MUTANCANA TARİFİ

Malzemeler:

  • 500 gr kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 10 adet kuru kayısı (doğranmış)
  • 10 adet kuru erik veya kuru üzüm
  • 1 çay bardağı badem (kabukları soyulmuş)
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 su bardağı sıcak su

MUTANCANA NASIL YAPILIR?

Eti kavurun: Tereyağını geniş bir tencerede eritin. Kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini ekleyin ve orta ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Suyu ekleyip pişirin: Üzerine sıcak suyu ekleyerek etleri kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Kuru meyveleri ekleyin: Doğranmış kuru kayısı, kuru erik veya kuru üzümü ekleyin ve karıştırın.

Baharatları ilave edin: Tarçın, tuz ve karabiberi ekleyerek yemeğe aromatik bir tat kazandırın.

Bademleri ve balı ekleyin: Kabukları soyulmuş bademleri ekleyip birkaç dakika daha pişirin. Son olarak balı ekleyerek karıştırın ve ocağı kapatın.

Servis zamanı: Mutancana’yı sıcak olarak, yanında pirinç pilavı veya bulgur pilavı ile servis edebilirsiniz.

Saray mutfağından ‘Mutancana’ ile iftar... Saray mutfağından ‘Mutancana’ ile iftar...

MUTANCANA’NIN ÖZELLİKLERİ

Ana malzemesi: Kuzu eti (bazı tariflerde tavuk eti de kullanılır).
Tatlı-tuzlu dengesi: Kuru meyveler (kayısı, üzüm, erik) ve bal ile tatlandırılır.
Saray mutfağına özgü baharatlar: Tarçın, karabiber ve bazen karanfil kullanılır.
Farklı dokular: Badem veya fındık gibi kuruyemişler eklenerek çıtır bir doku katılır.
Görsel ve aromatik bir şölen: Hem renkli hem de kokusuyla iştah açıcı bir yemektir.

MUTANCANA’NIN TARİHİ

Bu yemek, Osmanlı padişahlarının sofralarında yer almış, özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren popüler olmuş bir yemektir. Saray aşçıları tarafından farklı versiyonları hazırlanmıştır ve genellikle zengin davet sofralarında sunulmuştur.

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MUTANCANA NASIL SERVİS EDİLİR?

  • Pirinç pilavı veya bulgur pilavı ile harika uyum sağlar.
  • Fırınlanmış sebzelerle veya lavaş-ekmek eşliğinde de servis edilebilir.
  • Üzerine ince kıyılmış maydanoz veya file badem serpilerek sunum yapılabilir.

AFİYET OLSUN!

Bu yemeği akşam yemeği menüsüne eklemek, hem Osmanlı mutfağını sofraya taşımak hem de farklı bir lezzet denemek için harika bir seçim! Denemek ister misin?

Ramazan
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Fatih Sultan Mehmet et yemekleri osmanlı mutfağı
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