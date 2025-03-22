Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemek: Osmanlı mutfağından ‘Mutancana’ tarifi nedir, nasıl yapılır?

Saray mutfağında Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemeklerden biri olarak bilinen Mutancana, kuzu eti, kuru kayısı, erik, badem ve bal gibi özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanır. Sofralarınıza Osmanlı’nın ihtişamını taşıyacak Mutancana tarifi.
Malzemeler:
Eti kavurun: Tereyağını geniş bir tencerede eritin. Kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini ekleyin ve orta ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Suyu ekleyip pişirin: Üzerine sıcak suyu ekleyerek etleri kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.
Kuru meyveleri ekleyin: Doğranmış kuru kayısı, kuru erik veya kuru üzümü ekleyin ve karıştırın.
Baharatları ilave edin: Tarçın, tuz ve karabiberi ekleyerek yemeğe aromatik bir tat kazandırın.
Bademleri ve balı ekleyin: Kabukları soyulmuş bademleri ekleyip birkaç dakika daha pişirin. Son olarak balı ekleyerek karıştırın ve ocağı kapatın.
Servis zamanı: Mutancana’yı sıcak olarak, yanında pirinç pilavı veya bulgur pilavı ile servis edebilirsiniz.
Ana malzemesi: Kuzu eti (bazı tariflerde tavuk eti de kullanılır).
Tatlı-tuzlu dengesi: Kuru meyveler (kayısı, üzüm, erik) ve bal ile tatlandırılır.
Saray mutfağına özgü baharatlar: Tarçın, karabiber ve bazen karanfil kullanılır.
Farklı dokular: Badem veya fındık gibi kuruyemişler eklenerek çıtır bir doku katılır.
Görsel ve aromatik bir şölen: Hem renkli hem de kokusuyla iştah açıcı bir yemektir.
Bu yemek, Osmanlı padişahlarının sofralarında yer almış, özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren popüler olmuş bir yemektir. Saray aşçıları tarafından farklı versiyonları hazırlanmıştır ve genellikle zengin davet sofralarında sunulmuştur.
Bu yemeği akşam yemeği menüsüne eklemek, hem Osmanlı mutfağını sofraya taşımak hem de farklı bir lezzet denemek için harika bir seçim! Denemek ister misin?
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