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Fatih Sultan Mehmet'in portresini İBB satın aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 16:27 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Londra'da müzayede ile satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet'in potresini 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satın aldı.

Fatih Sultan Mehmet'in portresini İBB satın aldı

İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve Fatih Sultan Mehmet'in başka bir kişi ile resmedilen tek portresi, İngiltere’nin başkenti Londra’daki dünyaca ünlü Christie’s salonundaki müzayedeye alıcıların beğenisine sunuldu.

Müzayedenin en dikkat çeken parçalarından biri olan portre, 400-600 bin sterlinden satışa çıkarıldı.

İBB, portreye 770 bin sterlin (yaklaşık 6,5 milyon lira) vererek satın aldı. Böylece portre, uzun yıllar sonra yeniden İstanbul’a dönüş yoluna geçti. Müzayedede İBB’yi Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka temsil etti.

PORTREDEKİ İKİNCİ KİŞİNİN KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Öte yandan Fatih Sultan Mehmet’in portresinde yer alan ikinci kişinin kim olduğu hala bilinmiyor. Christie’s müzayede salonunda İslam ve Hindu Sanat Eserleri sorumlusu olarak çalışan Sara Plumby’e göre tablodaki kişinin kim olduğu hakkında iki farklı teori bulunuyor. Bunlardan birincisi ikinci figürün, padişahın üç oğlundan biri olduğunu ileri sürüyor. Ancak, tablodaki ikinci kişinin II. Mehmet ile arasındaki yaş farkının az olması, bu iddiayı çürütüyor. Diğer iddianın sahipleri ise tablodaki figürün beyaz tenli ve tıraşlı olmasından yola çıkarak, Batılı bir kişi olduğunu ileri sürüyor.

BELLİNİ’Yİ DENEYEREK İŞE ALDI

Fatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yılları arasında yaşayan ressam Bellini’yi 1479 yılında İstanbul’a davet etti. Resmini yapmasına izin vermeden önce onun yeteneğinden emin olmak için, saraydaki farklı kişilerin resimlerini çizdirdi. Fatih, İtalyan ressamın yeteneklerinden emin olduktan sonra kendi portrelerini çizdirmeye başladı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Londra'da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık." ifadelerini kullandı.


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