HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Demirtaş ve diğer HDP’lilerin aldığı cezalar sonrası Beştepe’den ilk yorum! Mehmet Uçum paylaştı: ‘Ulusal duruş’ vurgusu

Demirtaş ve diğer HDP’lilerin aldığı cezalar sonrası Beştepe’den ilk yorum! Mehmet Uçum paylaştı: ‘Ulusal duruş’ vurgusu

16.05.2024 23:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6-8 Ekim olayları sonrasında Selahattin Demirtaş’ın Güneydoğu’da halkı sokağa söktüğü ve yaşananların mimarı olduğu ifade edilmişti. Bugün mahkeme hem Demirtaş hem de diğer HDP yöneticileriyle ilgili kararını verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan ilk yorum geldi.

Demirtaş ve diğer HDP’lilerin aldığı cezalar sonrası Beştepe’den ilk yorum! Mehmet Uçum paylaştı: ‘Ulusal duruş’ vurgusu

Kamuoyunda Kobani davası olarak görülen dava bugün görüldü. Kararlar açıklandı. Selahaddin Demirtaş, Ahmet Türk’ün de aralarında bulunduğu isimlerin aldığı hapis cezaları da belli oldu.

6-8 Ekim davalarında Selahattin Demirtaş’a 42 yıl, Figen Yüksekdağ’a 30 yıl, Ahmet Türk’e ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk hakkında beraat kararı verildi. Ayla Akat Ata tahliye edildi. Aynur Aşan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sırrı Süreyya Önder'in beraatine karar verildi.

DEMİRTAŞ’A 42 SENE HAPİS CEZASI VERİLDİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası verildi.

MEHMET UÇUM’DAN YARGIYA ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yaptığı paylaşımda önemli ifadeler kullanırken: ‘Milli yargımızla ne kadar gurur duysak az’ dedi.

İşte Uçum’un sözleri: ‘Türkiye’nin yargı erki bağımsız ve tarafsızdır. Hem içeride diğer erkler karşısında hukuk sistemimizin gerektirdiği şekilde hem de küresel emperyalizmin bütün odaklarına karşı ulusal duruşuyla. Milli yargımızla ne kadar gurur duysak azdır.’


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Slovakya Başbakanı Fico'ya suikast girişimi sonrası Polonya Başbakanı Tusk ekran görüntüsü paylaşarak açıkladı: 'Ölüm tehditleri alıyorum'Slovakya Başbakanı Fico'ya suikast girişimi sonrası Polonya Başbakanı Tusk ekran görüntüsü paylaşarak açıkladı: 'Ölüm tehditleri alıyorum'
Kobani Davası ile ilgili Beştepe'den açıklama Kobani Davası ile ilgili Beştepe'den açıklama
Sanofi Türkiye’den hayat kurtaracak soru: "Hipertansiyon riskinizin farkında mısınız?"Sanofi Türkiye’den hayat kurtaracak soru: "Hipertansiyon riskinizin farkında mısınız?"
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Uçum
En Çok Okunan Haberler
Bir ilde gündem olan 'çoban' krizi! O iki soru nedeniyle eleniyorlar! Konu Meclis'e taşınıyor

Bir ilde gündem olan 'çoban' krizi! O iki soru nedeniyle eleniyorlar! Konu Meclis'e taşınıyor

SON DAKİKA | Kobani davasında karar açıklandı!

SON DAKİKA | Kobani davasında karar açıklandı!

Özel hastanede skandal sözler! Hastane ortağından sağlıkçıya: Sana yolda tecavüz ettiririm

Özel hastanede skandal sözler! Hastane ortağından sağlıkçıya: Sana yolda tecavüz ettiririm

İmzalar atıldı! İmamoğlu'ndan çağrı

İmzalar atıldı! İmamoğlu'ndan çağrı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.