Demirtaş ve diğer HDP’lilerin aldığı cezalar sonrası Beştepe’den ilk yorum! Mehmet Uçum paylaştı: ‘Ulusal duruş’ vurgusu

Kamuoyunda Kobani davası olarak görülen dava bugün görüldü. Kararlar açıklandı. Selahaddin Demirtaş, Ahmet Türk’ün de aralarında bulunduğu isimlerin aldığı hapis cezaları da belli oldu.

6-8 Ekim davalarında Selahattin Demirtaş’a 42 yıl, Figen Yüksekdağ’a 30 yıl, Ahmet Türk’e ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk hakkında beraat kararı verildi. Ayla Akat Ata tahliye edildi. Aynur Aşan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sırrı Süreyya Önder'in beraatine karar verildi.

DEMİRTAŞ’A 42 SENE HAPİS CEZASI VERİLDİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası verildi.

MEHMET UÇUM’DAN YARGIYA ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yaptığı paylaşımda önemli ifadeler kullanırken: ‘Milli yargımızla ne kadar gurur duysak az’ dedi.

İşte Uçum’un sözleri: ‘Türkiye’nin yargı erki bağımsız ve tarafsızdır. Hem içeride diğer erkler karşısında hukuk sistemimizin gerektirdiği şekilde hem de küresel emperyalizmin bütün odaklarına karşı ulusal duruşuyla. Milli yargımızla ne kadar gurur duysak azdır.’

Türkiye’nin yargı erki bağımsız ve tarafsızdır. Hem içeride diğer erkler karşısında hukuk sistemimizin gerektirdiği şekilde hem de küresel emperyalizmin bütün odaklarına karşı ulusal duruşuyla. Milli yargımızla ne kadar gurur duysak azdır. — Mehmet Uçum (@mehmetucum) May 16, 2024







