Fatih'teki cinayetlerin ardından tepkilerin hedefi olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu günler sonra ortaya çıktı! Ne görüntü vermek istedi ne de konuşmak... Öylece uzaklaştı

Geçtiğimiz aylarda Fatih'te yaşanan kadın cinayetleri tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Semih Çelik isimli cani önce Eyüpsultan'da eski kız arkadaşı 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in boğazını keserek öldürdü. Bu olaydan yarım saat sonra da sevgilisi olduğu iddia edilen İkbal Uzuner'in başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı.

Uzun süre manşetlerden düşmeyen bu olayın ardından akıllara ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar geldi ve Kaygılaroğlu 'ilham oldun' yorumlarıyla tepkilerin hedefi oldu.

Ünlü isme kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Kaygılaroğlu bir süre sonra açıklama yaptı ve ''Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi.

'CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDER HALDEYİM'

Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim. Sorunun kaynağı başka bir yer değil, sistematik olarak isimlerimiz bir şekilde sosyal medyadan pompalanıyor. Suçlu cadı avı yapılan hedef gösterilen bir durumdan bahsediyoruz. Ben parmağıma oje sürmüşüm, etek giymişim, rol icabı başka erkekle öpüşmüşüm, bir yerde yer almışım. Bunların hiçbirisi suç değil, beni suçlu yapmaz.'' ifadelerini kullandı.

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Bu açıklamasının ardından bir süredir ortalarda görünmeyen Uraz Kaygılaroğlu günler sonra Bebek'te Aramızda Kalmasın tarafından görüntülendi. Oldukça keyifsiz olan ünlü isim ne görüntü vermek istedi ne de sorulara cevap vermek...

Muhabirlerin ısrarlı sorularına dayanamayan Kaygılaroğlu 'Kolay gelsin' diyerek uzaklaşmak istedi ve 'Rica ediyorum. Nasıl söylemek lazım bilmiyorum. Başka zaman diyorum. Rica ediyorum' diyerek tepki gösterdi.

'GÖRÜLMEK İSTESEM...'

Kaygılaroğlu, muhabirlerin sizi göremiyoruz demesi üzerine ise 'Görülmek istesem görülecek yerlere giderim' diyerek oradan öylece uzaklaştı.