Fiyatı 1548 TL'ye düştü! JBL Go 4 Bluetooth Hoparlör'de Gülümseten Kasım indirimi

Hayatın ritmi her adımda bizimle değil mi? Her an her yerde melodilere yer açmak, anılarımızı kendi sesleriyle süslemek istiyoruz. İşte tam bu noktada, JBL Go 4 Bluetooth Hoparlör adeta cebimizde taşıdığımız bir yol arkadaşı gibi bize eşlik ediyor. Siz de hayatı yüksek sesle yaşamak istiyorsanız JBL Go 4'ün her ortamda enerjinizi tazeleyeceğinizden emin olabilirsiniz. Şimdi Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında %15 indirimde olan bu ürün ile buluşmanın tam zamanı! Müziği her an yanınızda hissetmek ve hayatınıza renk katmak için bu fırsatı kaçırmayın.

JBL Go 4 Bluetooth Hoparlör, IP67

Küçük boyutlarıyla etkileyici bir ses performansı sunan JBL Go 4, güçlü JBL Pro ses kalitesi ve zengin baslarıyla dinleme deneyimini üst seviyeye taşıyor. Suya ve toza dayanıklı yapısı, onu sahilden doğa yürüyüşlerine kadar her ortamda güvenilir bir arkadaş haline getiriyor. Tek şarjla 7 saate kadar çalma süresi sunarken, Playtime Boost ile ses kalitesini yükseltip ek 2 saat daha dinleme süresi ekleyebilirsiniz. Auracast™ teknolojisi sayesinde, iki Go 4 hoparlörü veya diğer JBL hoparlörleri ile kablosuz bağlantı kurarak daha güçlü ve stereo ses elde etmek mümkün. Şık renk seçenekleri ve geri dönüştürülmüş materyalden üretilen çevre dostu tasarımıyla, JBL Go 4 stil sahibi müzikseverler için ideal bir taşınabilir hoparlör seçeneği.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ses kalitesi gayet güzel. Ebat küçük ama beklentiyi karşılıyor. Küçük olması taşıma kolaylığı sağlıyor."

"Ürün boyutuna göre harika işler başarıyor, ofiste, evde, dışaroda istediğiniz her yerde kullanabileceğiz bir ürün. Tavsiye ediyorum. Partyboost özelliğinin olması da bir artı."

