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Fiyatı 1548 TL'ye düştü! JBL Go 4 Bluetooth Hoparlör'de Gülümseten Kasım indirimi
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Fiyatı 1548 TL'ye düştü! JBL Go 4 Bluetooth Hoparlör'de Gülümseten Kasım indirimi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
07.11.2024 11:41
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Bazı anlar vardır ki, o an size sadece müziğin eşlik etmesini istersiniz ne çok gürültü ne de sessizliğin içine sıkışmış anlar. Doğada, deniz kenarında, belki de evin bir köşesinde ritmin sizinle olması paha biçilmez. İşte o anlarda, sizi hiç yormadan yanınızda taşıyabileceğiniz bir hoparlör ararsınız. Piyasada pek çok hoparlör bulunsa da bazıları var ki bir adım öne çıkıyor: JBL'in Go 4 modeli işte onlardan biri! Gülümseten Kasım'a özel indirimde olan bu hoparlörle ilgili detaylar yazımızda...

Hayatın ritmi her adımda bizimle değil mi? Her an her yerde melodilere yer açmak, anılarımızı kendi sesleriyle süslemek istiyoruz. İşte tam bu noktada, JBL Go 4 Bluetooth Hoparlör adeta cebimizde taşıdığımız bir yol arkadaşı gibi bize eşlik ediyor. Siz de hayatı yüksek sesle yaşamak istiyorsanız JBL Go 4'ün her ortamda enerjinizi tazeleyeceğinizden emin olabilirsiniz. Şimdi Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında %15 indirimde olan bu ürün ile buluşmanın tam zamanı! Müziği her an yanınızda hissetmek ve hayatınıza renk katmak için bu fırsatı kaçırmayın.

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İndirimdeki hoparlörleri görmek isterseniz buraya tıklayın.

JBL Go 4 Bluetooth Hoparlör, IP67

JBL kulaklık

Küçük boyutlarıyla etkileyici bir ses performansı sunan JBL Go 4, güçlü JBL Pro ses kalitesi ve zengin baslarıyla dinleme deneyimini üst seviyeye taşıyor. Suya ve toza dayanıklı yapısı, onu sahilden doğa yürüyüşlerine kadar her ortamda güvenilir bir arkadaş haline getiriyor. Tek şarjla 7 saate kadar çalma süresi sunarken, Playtime Boost ile ses kalitesini yükseltip ek 2 saat daha dinleme süresi ekleyebilirsiniz. Auracast™ teknolojisi sayesinde, iki Go 4 hoparlörü veya diğer JBL hoparlörleri ile kablosuz bağlantı kurarak daha güçlü ve stereo ses elde etmek mümkün. Şık renk seçenekleri ve geri dönüştürülmüş materyalden üretilen çevre dostu tasarımıyla, JBL Go 4 stil sahibi müzikseverler için ideal bir taşınabilir hoparlör seçeneği.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ses kalitesi gayet güzel. Ebat küçük ama beklentiyi karşılıyor. Küçük olması taşıma kolaylığı sağlıyor."

  • "Ürün boyutuna göre harika işler başarıyor, ofiste, evde, dışaroda istediğiniz her yerde kullanabileceğiz bir ürün. Tavsiye ediyorum. Partyboost özelliğinin olması da bir artı."
Ürünü İncele

İndirimdeki Diğer JBL kulaklıklar

JBL Horizon 2 Alarmlı Saat Hoparlör de indirimde, buradan ürüne ulaşabilirsiniz.

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Bu içerik 7 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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