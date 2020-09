Fatih Terim'den transfer itirafı! ''Olmazsa bu kadro ile..."

Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer gündemi ile ilgili itiraflarda bulunan Terim, Muslera'nın sakatlığı hakkında da konuştu.

NEFTÇİ BAKÜ AÇIKLAMASI

Terim,"Galatasaray, Avrupa yolculuklarına alışık bir takım. Her ne koşulda olursa olsun burada da sonuna kadar mücadele etmek ister. Kura ilk çıktığında, bize yabancı olmayan bir yer olduğu için çok mutlu oldum. Azerbaycan, bizim her zaman sevgisinden şüphe etmediğimiz, çok sevdiğimiz bir yer.. En önemli maç, önünüzdeki maçtır. Bizim için de Neftçi önemli bir maç. Bu yüzden tamamen buraya konsantre olmuş durumdayız. Rotasyon konusuna yarın karar vereceğim. Bazı oyuncularımızın durumu daha net değil. Azerbaycan'da evimizde gibi hissediyoruz ama sahada kazanmak isteyeceğiz. Saha ayrı, dışarısı ayrı. Saha dışında kardeşiz ama saha içinde herkes kazanmak için oynayacak. Galatasaray'ın her yerde sevildiğini biliyorum ama Azerbaycan'dan bir başka seviliyor" dedi.

MUSLERA AÇIKLAMASI

Terim, "Muslera'nın ayağı kırıldıktan sonra, o bölgede sıkıntı yaşadık. Muslera bizim için bir kaleciden fazlası. Muslera'nın tabii ki olmasını çok isteriz ama gerek Fatih gerekse Okan bizimle devam edecek. Muslera'nın da futbolu Galatasaray'da bırakacağını düşünüyorum." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Fatih Terim ayrıca transfer dönemi ile ilgili ilk kez konuştu. Terim,"Transfer konusuna bakıyorum yine birçok isim var, benim haberim yok. Transferi yapmak için yapmak istemiyorum. Transfer olursa olur, olmazsa da bu kadro ile devam edeceğiz. Olmazsa da karalar bağlamayız, söylenmeyiz" ifadelerini kullandı.