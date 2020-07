Fatih Terim, Fenerbahçe'nin gündeminde olan İrfan Can'a kancayı taktı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Başakşehirli İrfan Can Kahveci için hareketi geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, İrfan Can için "Mutlaka alınmasını istiyorum. Alınırsa orta sahada hiçbir problem kalmaz" şeklinde yönetime rapor verdiği öğrenildi.

Terim'in bu raporu sonrasında Galatasaray yönetiminin harekete geçmesi Fenerbahçeli kurmayları zor durumda bıraktı. Zaten ciddi bir maliyeti olan oyuncu daha da pahalı bir hale gelecek.

MERT HAKAN'IN RÖVANŞINI ALMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklar, Galatasaray'la anlaşmasına rağmen Fenerbahçe'ye gitme kararı alan Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak istediği ve bu yüzden Terim'in talebine yeşil ışık yaktığını ifade ediyorlar. Fenerbahçeli yöneticilerin, Fatih Terim'in bu hamlesi sonrası epey şaşırıp sinirlendiği öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK SONRASI AYRILABİLİR

Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'in şampiyon olması durumunda Başkan Göksel Gümüşdağ'ın, Edin Visca ile beraber İrfan Can Kahveci'ye verdiği, "Size o zaman izin veririm" sözüne güveniyor. Başakşehir'de başarılı performansını devam ettiren 25 yaşındaki futbolcunun, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.