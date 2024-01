Fatih Terim'in galibiyeti sonrası Yunanistan karıştı! Olympiakos başkanından zehir zemberek açıklama

Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos'un zirveye oturmasının ardından Olympiakos cephesinden zehir zemberek açıklama geldi.

"11 PUANIMIZI GASP ETTİLER"

Olympiakos kulübü başkanı Evangelos Marinakis, yaşanan bu şiddet olaylarına karşı ateş püskürdü. Marinakis yaptığı açıklamada, "Sadece birkaç hafta içinde 11 puanımızı gasp ettiler. Ligin kaderiyle oynadılar. Uzun zamandır her şekilde ve her tonda kınadığımız şeyin sahaya yansıdığını her Yunan taraftar gördü. Spot ışıklarının altında utanmazca şeyler yapıldı. Ne yazık ki Yunan futbolunu çürüten oluşum, futbola uygun bir şekilde alınmıyor. Devlet ve yetkililere çağrı yapıyoruz. Şu andan itibaren suç örgütünün ortadan kalması için çaba göstermeyen herkes, bu suça yardım ediyor demektir ve bu çok açıktır. Artık sözün bittiği yerdeyiz!" dedi.

FATİH TERİM ZİRVEYE YERLEŞTİ

Panathinaikos, Fatih Terim yönetiminde 2'de 2 yaptı ve zirveye yerleşti. Olympiakos ise topladığı 32 puanla dördüncü sırada yer alıyor.