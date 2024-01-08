SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Fatih Terim'in galibiyeti sonrası Yunanistan karıştı! Olympiakos başkanından zehir zemberek açıklama

Fatih Terim'in galibiyeti sonrası Yunanistan karıştı! Olympiakos başkanından zehir zemberek açıklama

08.01.2024 13:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim'in Panathinaikos'un başında aldığı 2 galibiyetle zirveye oturması sonrası Yunanistan futbolu karıştı. Olympiakos kulübü başkanı Evangelos Marinakis, futbolda artan şiddet olayları sonrası ateş püskürdü.

Fatih Terim'in galibiyeti sonrası Yunanistan karıştı! Olympiakos başkanından zehir zemberek açıklama

Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos'un zirveye oturmasının ardından Olympiakos cephesinden zehir zemberek açıklama geldi.

"11 PUANIMIZI GASP ETTİLER"

1ad173ad7bad4a58a2e7b03628daaf32

Olympiakos kulübü başkanı Evangelos Marinakis, yaşanan bu şiddet olaylarına karşı ateş püskürdü. Marinakis yaptığı açıklamada, "Sadece birkaç hafta içinde 11 puanımızı gasp ettiler. Ligin kaderiyle oynadılar. Uzun zamandır her şekilde ve her tonda kınadığımız şeyin sahaya yansıdığını her Yunan taraftar gördü. Spot ışıklarının altında utanmazca şeyler yapıldı. Ne yazık ki Yunan futbolunu çürüten oluşum, futbola uygun bir şekilde alınmıyor. Devlet ve yetkililere çağrı yapıyoruz. Şu andan itibaren suç örgütünün ortadan kalması için çaba göstermeyen herkes, bu suça yardım ediyor demektir ve bu çok açıktır. Artık sözün bittiği yerdeyiz!" dedi.

FATİH TERİM ZİRVEYE YERLEŞTİ

Screenshot_1

Panathinaikos, Fatih Terim yönetiminde 2'de 2 yaptı ve zirveye yerleşti. Olympiakos ise topladığı 32 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de ligden çekildiler! Futbolda skandal...Türkiye'de ligden çekildiler! Futbolda skandal...
Arda Güler oynadı, Real Madrid'de forma satışları patladıArda Güler oynadı, Real Madrid'de forma satışları patladı
''Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kadroda tutmak zor olacaktır''''Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kadroda tutmak zor olacaktır''
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Panathinaikos olympiakos iyet da,
En Çok Okunan Haberler
ÖZEL | Vakalar arttı, endişe başladı: Yeni bilinmeyen salgın mı var?

ÖZEL | Vakalar arttı, endişe başladı: Yeni bilinmeyen salgın mı var?

2000-2008 arası sigorta girişi olan SSK 4a, Bağ-Kur 4b’li çalışanlar dikkat!

2000-2008 arası sigorta girişi olan SSK 4a, Bağ-Kur 4b’li çalışanlar dikkat!

Çalhanoğlu'nun bu hareketi İtalya'da rekora koşuyor!

Çalhanoğlu'nun bu hareketi İtalya'da rekora koşuyor!

''Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kadroda tutmak zor olacaktır''

''Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kadroda tutmak zor olacaktır''

Dilmen, yeni kupa formatını duyurdu!

Dilmen, yeni kupa formatını duyurdu!

''Muslera, Fatih Terim'in odasını bastı, ben oynamam dedi!''

''Muslera, Fatih Terim'in odasını bastı, ben oynamam dedi!''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.