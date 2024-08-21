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  4. Fatih Terim'in kızı Buse Terim dergiye kapak oldu! Pozlarına yorum yağdı! 'Boşanma sonrası...'

Fatih Terim'in kızı Buse Terim dergiye kapak oldu! Pozlarına yorum yağdı! 'Boşanma sonrası...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.08.2024 16:34
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Ünlü teknik adam Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Volkan Bahçekapılı ile mart ayında tek celsede boşanmıştı. 10 yıllık evliliğinin bitişiyle uzun süre gündemde kalan Buse Terim şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Terim'in pozlarına kısa sürede yorum yağdı.

MYNET-Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak dünyaevine girmişti. Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı ile olan evliliğini mart ayında tek celsede sonlandırdı. Terim boşanmanın ardından "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladık" diyerek bir paylaşım yapmıştı.

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KAPAK KIZI OLDU

Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarına hız veren Buse Terim şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Kapak kızı olan Terim'in pozlarına kısa sürede yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Bazı kullanıcılar Terime'e; ''Boşanma sonrası ne yapacağını şaşırdı', 'Boşanma sonrası kendini keşfedenler derneğinden', 'boşanmanın ardından koşa koşa bu pozları vermiş' diyerek eleştiriken bazı kullanıcılar da 'çok güzelsin', 'harika görünüyor' gibi yorumlar yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim buse terim
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