Fatih Terim'in kızı Buse Terim kendisine yapılan eleştiriye böyle cevap verdi

Snob Magazin'in haberine göre; Bir sosyal medya kullanıcısı, Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın sosyal medyadan paylaşım yapmasını eleştirmişti.

Twitter'da "Babamı 25 sene önce kaybettim. Hayatımın en kötü 2 gününden biridir. Allah kimseye çok erken göstermesin. Ancak dünden beri düşünüyorum, benim babam,annem herhangi bir ciddi tanıdan hastaneye yatacak, bir saniye bile aklıma tweet atmak gelmez. Kimse de kusura bakmasın." yazani takipçiye Buse Terim'den cevap gecikmedi.

Buse Terim Bahçekapılı, gelen eleştiriye "Sizin gibi insanlari ve zihniyetleri anlamakta güçlük çekiyorum. Sizin de bizi anlamakta güçlük çektiğiniz aşikar. Öfkeliyiz, Üzgünüz, haykırmak istiyoruz. Göz göre göre gelen bu durumu anlatmaya çalışıyoruz.

Bu ülkeye bir şeyler katmış bir insanın ailesi olarak bu durumda insanları bilinçlendirmeye çalısıyoruz, onlar bizimle böyle guzel dualar paylaşırken biz de duygularımızı paylaşıyoruz.

Biz bunu yaşarken başkalarının yaşamaması adına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hislerimizi paylaşmak en dogal hakkımız. Çünkü insanız ve sesimizin duyulmasını istiyoruz. Lütfen böyle art niyetli şeyler yazmayın, hassasız, bizi anlayın." şeklinde cevap verdi.

