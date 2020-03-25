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  4. Fatih Terim'in kızı Buse Terim kendisine yapılan eleştiriye böyle cevap verdi

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kendisine yapılan eleştiriye böyle cevap verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 18:04 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya üzerinden isim vermeden kendisini eleştiren bir gazeteciye sert cevap verdi.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kendisine yapılan eleştiriye böyle cevap verdi

Snob Magazin'in haberine göre; Bir sosyal medya kullanıcısı, Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın sosyal medyadan paylaşım yapmasını eleştirmişti.

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Twitter'da "Babamı 25 sene önce kaybettim. Hayatımın en kötü 2 gününden biridir. Allah kimseye çok erken göstermesin. Ancak dünden beri düşünüyorum, benim babam,annem herhangi bir ciddi tanıdan hastaneye yatacak, bir saniye bile aklıma tweet atmak gelmez. Kimse de kusura bakmasın." yazani takipçiye Buse Terim'den cevap gecikmedi.

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Buse Terim Bahçekapılı, gelen eleştiriye "Sizin gibi insanlari ve zihniyetleri anlamakta güçlük çekiyorum. Sizin de bizi anlamakta güçlük çektiğiniz aşikar. Öfkeliyiz, Üzgünüz, haykırmak istiyoruz. Göz göre göre gelen bu durumu anlatmaya çalışıyoruz.

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Bu ülkeye bir şeyler katmış bir insanın ailesi olarak bu durumda insanları bilinçlendirmeye çalısıyoruz, onlar bizimle böyle guzel dualar paylaşırken biz de duygularımızı paylaşıyoruz.

Biz bunu yaşarken başkalarının yaşamaması adına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hislerimizi paylaşmak en dogal hakkımız. Çünkü insanız ve sesimizin duyulmasını istiyoruz. Lütfen böyle art niyetli şeyler yazmayın, hassasız, bizi anlayın." şeklinde cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Buse Terim, Fatih Terim, twitter,

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
valla babanız için tek bildiğim şey bol bol para kazanması. bu ülkeye katkısı nedir bilemedim.sadece hastanızla ilgilenseniz daha çok dua alırsınız.
ALBAYRAK VE TERİMDE OLUP DİĞERLERİNE BULAŞMAMASI NADA GÜZEL DEMEK GELİYOR EN AZINDAN ERKEN TANI YAPILDI ONLARDA TEZ İYİLEŞİR
super.allah mutlulugunuzu bozmasin.
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