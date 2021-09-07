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Fatih Terim’in kızından müjdeli haber

07.09.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin'den müjdeli haber geldi. Merve Terim Çetin, ikinci kez anne olduğunu açıkladı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim dördüncü kez dede olmak için artık gün sayıyor.

Fatih Terim’in kızından müjdeli haber

Merve Terim, 2011 yılında iş insanı Ahmet Baran Çetin ile evlenmişti. Çift, 2014 yılında Yaman adını verdikleri çocuklarını kucaklarına almıştı. Merve Terim Çetin, ikinci kez hamile olduğunu açıkladı.

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"EN ÇOK ANNE OLMAYI SEVDİM"

Duygularını ifade eden Merve Terim Çetin, "Bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa da, ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim. Zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım. Yaman'ın biz gittikten sonra yalnız kalmayacak olduğunu bilmek tüm zorlukları kolaylaştırıyor" dedi.

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"ENDİŞELERİM YOĞUN..."

Sözlerini sürdüren Merve Terim Çetin, "Risklerimin farkındayım, korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama herşeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime inanıyorum. Beni bir müddet dualarınızda misafir etmeniz dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Naz, Nil ve Yaman adında 3 torunu var.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
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