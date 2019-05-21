Fatih Terim'in şok görüntüsü ortaya çıktı

Heyecan fırtınası şeklinde geçen Başakşehir - Galatasaray maçı gerilimleriyle de çok konuşuldu. Başakşehir'in golünün ardından iki takımın yedek kulübeleri birbirine girerken yeni görüntüler ortaya çıktı. Taraftar kamerasından çekilen görüntülerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yedikleri golün ardından Başakşehir kulübesine doğru hareketlendiği görülüyor.

TERİM YUMRUĞUNU GÖSTERİYOR

Sinirli bir şekilde yürüyen Terim, hakem ve temsilcilerin arasından geçerek o esnada itirazlarda bulunan Başakşehir'in yıldızı Robinho'ya yöneliyor. Brezilyalı futbolcuya tepki gösteren Terim'in, o sırada yumruğunu gösterip geri çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Terim'in yumruğunu gösterip geri çekmesinin ardından şoke olan Robinho'nun da eliyle "Gel, gel" işareti yapması ekrana yansıdı.

Tüm bunlar yaşanırken araya iki takımın futbolcuları girerken ortalık daha da karıştı. İki takım oyuncuları birbirine girerken emniyet güçleri gerginliği güçlükle yatıştırdı. Bu sırada araya hakemler ve TFF temsilcileri de girmeye çalıştı.

Yaşanan gerilim sonrası hakem Cüneyt Çakır, VAR'a giderken görüntüleri izledi. Çakır, yaşanan tüm bu olaylarda Başakşehir'den Adebayor ile Bajic'e, Galatasaray'dan ise İsmail Çipe ile Marcao'ya sarı kart gösterdi. Fatih Terim ise herhangi bir ceza almadı.



