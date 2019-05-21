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Fatih Terim'in şok görüntüsü ortaya çıktı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 21.05.2019 14:28 | Son Güncelleme

Süper Lig'de şampiyonu belirleyen Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Başakşehir'in golünün ardından Fatih Terim'in Robinho'ya yumruk gösterdiği ve daha sonra ortalığın karıştığı görülüyor.

Fatih Terim'in şok görüntüsü ortaya çıktı

Heyecan fırtınası şeklinde geçen Başakşehir - Galatasaray maçı gerilimleriyle de çok konuşuldu. Başakşehir'in golünün ardından iki takımın yedek kulübeleri birbirine girerken yeni görüntüler ortaya çıktı. Taraftar kamerasından çekilen görüntülerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yedikleri golün ardından Başakşehir kulübesine doğru hareketlendiği görülüyor.

TERİM YUMRUĞUNU GÖSTERİYOR
Sinirli bir şekilde yürüyen Terim, hakem ve temsilcilerin arasından geçerek o esnada itirazlarda bulunan Başakşehir'in yıldızı Robinho'ya yöneliyor. Brezilyalı futbolcuya tepki gösteren Terim'in, o sırada yumruğunu gösterip geri çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Terim'in yumruğunu gösterip geri çekmesinin ardından şoke olan Robinho'nun da eliyle "Gel, gel" işareti yapması ekrana yansıdı.

Tüm bunlar yaşanırken araya iki takımın futbolcuları girerken ortalık daha da karıştı. İki takım oyuncuları birbirine girerken emniyet güçleri gerginliği güçlükle yatıştırdı. Bu sırada araya hakemler ve TFF temsilcileri de girmeye çalıştı.

Yaşanan gerilim sonrası hakem Cüneyt Çakır, VAR'a giderken görüntüleri izledi. Çakır, yaşanan tüm bu olaylarda Başakşehir'den Adebayor ile Bajic'e, Galatasaray'dan ise İsmail Çipe ile Marcao'ya sarı kart gösterdi. Fatih Terim ise herhangi bir ceza almadı.


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Anahtar Kelimeler:
fatih terim Robinho galatasaray Başakşehir

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
TÜRK FUTBOLU BİTMİŞTİR BUYURUN CENAZE NAMAZINA
iyi hadi başka şey göstermemiş
Ben yumrugu goremedim, zoom yapsaydiniz da aklimizda suphe kalmasaydi. Ayrica yumruk yedigi soylenen Orhan Ak neden hic konusmadi? Cikip bir aciklama yapsin, Kimse zan altinda kalmasin.
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