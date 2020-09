Fatih Terim sessizliğini bozdu! Transfer açıklaması geldi

KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM

"Ekim'e kadar alabileceğimiz ne varsa zaten alırız ama ben bu işin çok da kolay düzeleceğine inanmıyorum. Ne kadar geliriniz olursa olsun, bu giderler ve bu borçlarla çok zor. Burada kimseyi suçlamıyor. Bana dokunuşlarla ilgili sorduğunuz için bunları anlatıyorum. Doğruların en doğrusunu anlatmak lazım. Sanki var da biz almıyoruz, böyle bir şey yok. Artık başka şeyleri konuşmak zorundayız. Borcu, borçların faizinin ödenmesinin pek mümkün olmadığı bir dönemdeyiz"

"BİZ HAVAYA GİRMEYİZ"

"Elimizdeki kadromuzu çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum ve hazırlık dönemimizi de buna göre planladık. Pandemi olmasaydı da zaten yurt dışına gitmeyecektik. Florya'da kaldık ve herkesi akşamları evine gönderdik. Arkadaşlarımız dört dörtlük yaklaşımda bulundu, şu ana kadar iyiyiz ama yarın ne olacağımızı belli değil. Ne ben ne de futbolcularımızı 2 maç kazandık diye hava girecek insanlar değiliz"

"ARTIK ALIP SATMAK ZORUNDAYIZ"

"Kadro derinliği, transferler ve açıklamalar hepsi kabul.. Ben listemi tahtaya yazdım ve daha sonra zaten herkes o listeyi bildi. Yapmak istediklerimizi anlattık ve yönetimimiz de bana yeni bütçe rakamımının geçmişe oranla daha da düşük olması gerektiğini söyledi. Ben de itiraz etmedim, nasıl isterseniz öyle olsun dedim. Futbolcu satma işleminde başarılı olamayınca (alınma, darılma olmasın) hepimiz, almada da sıkıntı yaşadık. 1 sene önceden Omar ile ilgili bir düşüncemiz vardı, o da sözünde durdu, geldi. Diğer genç arkadaşlarımızda da benzer bir durum söz konusu. Mümkünse kiralık oyunculardan uzaklaşalım şeklinde bir önerim oldu, biraz zor ama şu anda kiralık oyuncumuz az. Ne olur? Futbol dinamik oyun, her an her şey değişebilir.Şu bir gerçek ki; Galatasaray bundan sonra öyle yüksek rakamlarla transfer yapabilecek durumda değil. Tam tersi, alıp satmak zorunda. Bugün Ozan Kabak'ı 11 milyon euroya sattık ama Ozan'ı Florya'da yetiştiren teknik adamların aldıkları maaşlar da ortada"