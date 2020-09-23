Fatih Terim sessizliğini bozdu! Transfer açıklaması geldi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hajduk Split ile oynanacak maçtan önce açıklamalarda bulundu. Pandemi öncesi ve sonrası iki farklı takım olduk. Ocak ayı ve şu anda... İlk defa bu kadar uzun bir hazırlık dönemini beraber geçirdik, geçen sezon bundan mahrum kaldık. Bu sezon ise daha iyi durumdayız. Geçen sezon pek de istediğimiz gibi bir ilk yarı geçmedi ve kendi adıma da çok üzüldüm. Ben hayatım boyunca kazanan futbol modelini bu ülkeye getirmek için çok uğraştım. Dolayısıyla geçen sezonun ilk yarısındaki fiziksel düşüşümüz bizi üzdü. Pandemiden sonra oynadığımız ve hadiseler olduğu maçlarda aldığımız sonuçlar da bize yara verdi. Geçen sezon pandemi sonrası ideal oyunumuza tekrar kavuşamadık ama ara sonrası oynadığımız ilk oyunda yapılanlar bizi etkiledi. 15-20 saniye ofsaytın oynatılması, Muslera'nın ayağının kırılması, üstüne Andone'nin ayağının kırılması. Altından kalkamadık o sürecin. ŞU AN TRANSFER YAPMAMIZ ÇOK ZOR "Bu sene daha farklı başladık. Çok uzun zamandır gelecekle ilgili konuşmak istiyorum. BeIN'de bir program vardı, iptel ettim. Burada konu transfer, almak, vermek değil, daha derin konular. Biz geldiğimizden bu yana zaten satmadan alamıyoruz. Şu anda transfer yapmamız çok zor ve kulübümüzün bunun altından kalkabilmesi için birçok elementin bir araya gelmesi lazım. Dolayısıyla transfer yapmak çok zor, zamanında almak daha da zor. Herkes orta saha neden yok diyor ama bunun sebepleri var."

KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM "Ekim'e kadar alabileceğimiz ne varsa zaten alırız ama ben bu işin çok da kolay düzeleceğine inanmıyorum. Ne kadar geliriniz olursa olsun, bu giderler ve bu borçlarla çok zor. Burada kimseyi suçlamıyor. Bana dokunuşlarla ilgili sorduğunuz için bunları anlatıyorum. Doğruların en doğrusunu anlatmak lazım. Sanki var da biz almıyoruz, böyle bir şey yok. Artık başka şeyleri konuşmak zorundayız. Borcu, borçların faizinin ödenmesinin pek mümkün olmadığı bir dönemdeyiz" "BİZ HAVAYA GİRMEYİZ" "Elimizdeki kadromuzu çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum ve hazırlık dönemimizi de buna göre planladık. Pandemi olmasaydı da zaten yurt dışına gitmeyecektik. Florya'da kaldık ve herkesi akşamları evine gönderdik. Arkadaşlarımız dört dörtlük yaklaşımda bulundu, şu ana kadar iyiyiz ama yarın ne olacağımızı belli değil. Ne ben ne de futbolcularımızı 2 maç kazandık diye hava girecek insanlar değiliz" "ARTIK ALIP SATMAK ZORUNDAYIZ" "Kadro derinliği, transferler ve açıklamalar hepsi kabul.. Ben listemi tahtaya yazdım ve daha sonra zaten herkes o listeyi bildi. Yapmak istediklerimizi anlattık ve yönetimimiz de bana yeni bütçe rakamımının geçmişe oranla daha da düşük olması gerektiğini söyledi. Ben de itiraz etmedim, nasıl isterseniz öyle olsun dedim. Futbolcu satma işleminde başarılı olamayınca (alınma, darılma olmasın) hepimiz, almada da sıkıntı yaşadık. 1 sene önceden Omar ile ilgili bir düşüncemiz vardı, o da sözünde durdu, geldi. Diğer genç arkadaşlarımızda da benzer bir durum söz konusu. Mümkünse kiralık oyunculardan uzaklaşalım şeklinde bir önerim oldu, biraz zor ama şu anda kiralık oyuncumuz az. Ne olur? Futbol dinamik oyun, her an her şey değişebilir.Şu bir gerçek ki; Galatasaray bundan sonra öyle yüksek rakamlarla transfer yapabilecek durumda değil. Tam tersi, alıp satmak zorunda. Bugün Ozan Kabak'ı 11 milyon euroya sattık ama Ozan'ı Florya'da yetiştiren teknik adamların aldıkları maaşlar da ortada"

"DAHA COŞKULU FATİH TERİM" "Şartlar ne olursa olsun biz Galatasaray olarak mevcut her kulvarda kazanmak isteyen bir takımız. Ben görevine bağlı, görevini inanılmaz özveriyle yapmaktan dolayı mutlu olan biriyim. Sağlığım yerinde, ailemiz, büyük ailemiz yerinde. Bir sıkıntı yok; zaman zaman yükselmeler olur bunlar da hayat içerisinde var." "UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ ÖNEMSİYORUM" "UEFA Avrupa Ligi'ne çok önem veriyorum ama fikstür öyle bir denk geldi ki.. Bu da bizim hatamız. Şampiyonlar Ligi fikstürüne alışık olunca UEFA Avrupa Ligi'nde biraz yadırgıyoruz açıkçası.. Arkadaşların bu fikstür de dinlenmesi de gerekiyor. Çıkartacağımız takım ne Başakşehir maçındaki takım olacak ne de Neftçi ile oynayacağımız maçtaki gibi olacak. UEFA'yı önemsiyorum, diri kadrolar ile mücadele etmek zorundayız" "BEYAZ SAYFA! AYNI DÜŞÜNCEDE DEĞİLİM" "Bugünden Fenerbahçe ile ilgili bir şey söylemek doğru değil. Maçlardan önce bir şey söylemem.. Bazı arkadaşlarımız "bir beyaz sayfa" beyanı var. Biz aynı çatı altında olabiliriz ama aynı fikirde olmak zorunda değilim. Bu kadarla bırakalım. Maçtan sonra bakalım neler olacak. Her şeyin yeri var, zamanı var. Ne sorulacaksa ne söylenecekse onların hepsini dinleriz, cevaplarız. Abdürrahim bey, "beyaz sayfa" diyor ama ben aynı fikirde değilim, buna mecbur da değilim"