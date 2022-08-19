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  4. Fatih Tezcan ‘cezaevine giriyorum’ diyerek IBAN numarası paylaştı

Fatih Tezcan ‘cezaevine giriyorum’ diyerek IBAN numarası paylaştı

19.08.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk’e hakaret nedeniyle ceza alması nedeniyle tutuklandığı öğrenilen Fatih Tezcan, sosyal medya hesabından cezaevine girdiğini duyurdu. Tezcan’ın, paylaşımında kendisine destek için verdiği internet sitesinde İBAN numarası paylaştığı görüldü.

Fatih Tezcan ‘cezaevine giriyorum’ diyerek IBAN numarası paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretten 2 yıl 2 ay hapis cezası alan Tezcan, “sabıkalı geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması, suça yatkın kişiliği” gibi nedenlerle cezası ertelenmedi. Tezcan, “Ben cezaevine giriyorum. Allaha emanet olun ve dua edin” diyerek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

‘BEN İÇERDEYKEN DESTEKLERİNİZİ EKSİK ETMEYİN’

Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım için para isterken, İBAN numarasının yer aldığı internet sitesini de paylaştı. Tezcan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben cezaevine giriyorum ama Fatihler milli gençlik akademisinin sabit giderleri gerek personel gerek Kiralar gerek faturalar olarak çok yüksek lütfen ben içerdeyken desteklerinizi eksik etmeyin. Allaha emanet olun ve dua edin. Gerekli bilgiler burada var."

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Anahtar Kelimeler:
hakaret Fatih Tezcan atatürk
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