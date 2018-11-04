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Fatih Ürek'ten Sıla ve Ahmet Kural yorumu! 'Ben de sahnede şiddete maruz kaldım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.11.2018 20:56 | Son Güncelleme

Şarkıcı Fatih Ürek, Ahmet Kural tarafından darp edilen Sıla'ya destek verdi. Kıbrıs'ta sahne alan Fatih Ürek, 'Sıla'yı gönülden destekliyorum. Şiddet gördüğünü bildiğim, ama çok susan gizleyen insanlar çok var. Sahnede de şiddete uğradım' dedi.

Fatih Ürek'ten Sıla ve Ahmet Kural yorumu! 'Ben de sahnede şiddete maruz kaldım'

Fatih Ürek, Kıbrıs Elexus Hotel'de sahne aldı. Şıklığıyla göz kamaştıran sanatçı, sahne öncesi röportajda Sıla ve Ahmet Kural olayına değinen Ürek, "Çok üzüldüm. Sıla bizim kıymetlimiz. Ahmet de çok iyi bir oyuncu ama kadına şiddetini kesinlikle kınıyorum. Sanatçıların kadına şiddet olayında örnek olması lazımken bu olayı da şiddetle kınıyorum. Sıla'nın o kadar güzel yüreği var ki onunla cevap vereceğini düşünüyorum . Şikayetçi olmasını da takdir ile karşılıyorum. Sıla'yı gönülden destekliyorum. Şiddet gördüğünü bildiğim, ama çok susan gizleyen insanlar çok var." şeklinde konuştu.

'SAHNEDE BANA TOKAT ATTI'
Kendisinin de şiddete maruz kaldığı zaman olduğunu söyleyen Ürek şunları söyledi.
"İlk sahne aldığım zamanlarımda bazı seyircilerde tutarsızlık vardı. Adamın biri beni bir gün çağırdı sahnede bana tokat attı çok eski zaman önce. Hiçbir şey yapamadım. İlk yıllarımdı ve unutamadım hiçbir zaman. Sonra yıllar içerisinde bana tokat atan o adam beni bulup benden özür diledi ama neye yarar. Benim ailemde annem de babamdan çok şiddete maruz kaldı. Biz çocukluğumuzda çok büyük travmalar yaşadık. Ondan dolayı da ben de Sıla'nın yerinde olsam bende şikayet ederdim." dedi.

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Okan Kurt ve Demet Akalın'la ilgili önceki açıklamalarına şöyle bir açıklık getirdi " Demet gerçekten evliliğini kurtarmak için çok mücadele etti. Okan'ı da erkek kardeşim gibi görürüm. Sonra değişik bir açıklama yaptı beyefendi evlensin de yuva kursun diye. Ben çok yuva kurdum, çok nikah şahidi oldum. Benim sayemde evlenen de çok çift oldu. Dolayısıyla çok yuva kurmuş oldum. Ama önemli olan o yuvayı kurtarmak. Yuvayı yapılandırıp alt yapısını sağlamlaştırmak." dedi.

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