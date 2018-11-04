Fatih Ürek'ten Sıla ve Ahmet Kural yorumu! 'Ben de sahnede şiddete maruz kaldım'

Fatih Ürek, Kıbrıs Elexus Hotel'de sahne aldı. Şıklığıyla göz kamaştıran sanatçı, sahne öncesi röportajda Sıla ve Ahmet Kural olayına değinen Ürek, "Çok üzüldüm. Sıla bizim kıymetlimiz. Ahmet de çok iyi bir oyuncu ama kadına şiddetini kesinlikle kınıyorum. Sanatçıların kadına şiddet olayında örnek olması lazımken bu olayı da şiddetle kınıyorum. Sıla'nın o kadar güzel yüreği var ki onunla cevap vereceğini düşünüyorum . Şikayetçi olmasını da takdir ile karşılıyorum. Sıla'yı gönülden destekliyorum. Şiddet gördüğünü bildiğim, ama çok susan gizleyen insanlar çok var." şeklinde konuştu.

'SAHNEDE BANA TOKAT ATTI'

Kendisinin de şiddete maruz kaldığı zaman olduğunu söyleyen Ürek şunları söyledi.

"İlk sahne aldığım zamanlarımda bazı seyircilerde tutarsızlık vardı. Adamın biri beni bir gün çağırdı sahnede bana tokat attı çok eski zaman önce. Hiçbir şey yapamadım. İlk yıllarımdı ve unutamadım hiçbir zaman. Sonra yıllar içerisinde bana tokat atan o adam beni bulup benden özür diledi ama neye yarar. Benim ailemde annem de babamdan çok şiddete maruz kaldı. Biz çocukluğumuzda çok büyük travmalar yaşadık. Ondan dolayı da ben de Sıla'nın yerinde olsam bende şikayet ederdim." dedi.