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Fatma Turgut: ‘Aldattım, aldatıldım’

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2019 10:02 | Son Güncelleme

Model grubundan sonra kariyerine devam eden Fatma Turgut katıldığı bir programda samimi itirafıyla dikkat çekti.

Fatma Turgut: ‘Aldattım, aldatıldım’

Şarkıcı Fatma Turgut, katıldığı bir programda aşk hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Turgut, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu ‘Katarsis' programına konuk oldu.

Hayat hikayesini anlatan rockçı, aldatıldığını ve aldattığını itiraf etti.

Kötülüğünden değil, naifliğinden bunları yaşadığını belirten Turgut, “O kız gençti ve meraklıydı. Her hissin nasıl olduğunu bilmek, yaşamak ve tatmak istedi. Ben kendimi çoktan affettim” dedi.

“YALNIZLIK ÇOK KIYMETLİ VE DEĞERLİYMİŞ”

Zor bir hayat yaşadığını ve deli işi yaptığını belirten şarkıcı, “Duygu durumlarını iyi dengelemek gerekiyor” şeklinde konuştu. ‘Yalnızlık Senfonisi' parçasını söylerken ağlamamak için kendini tutan Turgut, “Yalnızlık çok kıymetli ve değerliymiş. Geçtiğimiz üç senede o kadar yalnız kaldım ki… Ama iyi ki de hayat bunları bana getirdi” açıklamasını yaptı.

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