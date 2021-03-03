Fatma Turgut: Sertab Erener ile artık konuşmuyoruz

YouTube'da yayınlanan 'Bize Kaldı' programına konuk olan 37 yaşındaki şarkıcı Fatma Turgut, merak edilenleri anlattı.

"BİRBİRİMİZE DOYDUK"

Turgut, bir dönem samimi olduğu meslektaşı Sertab Erener ile artık görüşmediğini söyledi.

Fatma Turgut, konuyla ilgili, "8 yıl kadar uzun bir süredir yakın arkadaştık ama artık konuşmuyoruz. Birbirimize doyduk" dedi.

"HİÇBİR GRUP ÜYESİYLE GÖRÜŞMÜYORUM"

Turgut, ayrıca eski grubu Model hakkında da konuştu.

Şarkıcı, "Model, iyi bir oluşumdu. Güzel işler yapıldı ve grup dağıldı. Grup üyeleri Amerika'ya yerleşti. Albüm yapacaktık... Bir anda aradılar ve 'Türkiye'ye dönmeme kararı aldık' dediler. Ben de burada ne yapayım, kendi yoluma devam ettim. Hiçbir grup üyesiyle görüşmüyorum" ifadelerini kullandı.



