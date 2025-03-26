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  4. Fayansı kaldırınca gördüğüne inanamadı! Hemen sosyal medyada paylaştı: "İzin almalı mıyım?"

Fayansı kaldırınca gördüğüne inanamadı! Hemen sosyal medyada paylaştı: "İzin almalı mıyım?"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.03.2025 16:30
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Evinde tadilat yapan bir adam, orta kattaki banyoda gizli bir oda keşfetti. Odanın içi molozlarla doluyken, adam sosyal medyadan bu alanı evine dahil edip edemeyeceği konusunda tavsiye istedi.

Fayansı kaldırınca gördüğüne inanamadı! Hemen sosyal medyada paylaştı: "İzin almalı mıyım?"

Evinde tadilat yapan bir adam, orta kattaki banyoda çalışırken gizli bir oda keşfetti. Kutu büyüklüğündeki odanın içi büyük ölçüde molozlarla doluydu. Adam, bu gizli alanın ne amaçla yapıldığını öğrenmek ve evine dahil edip edemeyeceği konusunda sosyal medyadan tavsiye almaya karar verdi.

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MOLOZLARLA DOLUYDU

Kutu büyüklüğünde olan odanın içi molozlarla doluydu. Adam, bu odanın amacını öğrenmek ve evinin bir parçası haline getirip getiremeyeceği konusunda sosyal medyadan tavsiye istedi. "Buraya bir kapı açıp başka bir oda yapmayı düşünüyorum, fakat dikkatli olmalıyım. Ayrıca, imar izni almam gerekir mi?" diye sordu.

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AMACINI KİMSE BİLMİYOR

Sosyal medya kullanıcıları, odanın amacını tam olarak bilemediklerini ancak benzer alanları daha önce gördüklerini belirttiler. Bir kullanıcı, "Bu tür alanlar genellikle nem yönetimi için yapılmış olabilir" derken, diğer bir kullanıcı, benzer bir deneyim yaşayarak "Bodrumda böyle bir alan bulmuştuk, kuru depo olarak kullandık ve basit bir izin aldık" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
fayans oda tadilat
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