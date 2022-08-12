Faydaları saymakla bitmeyecek en iyi bitki çayları ve çeşitleri

Geçmişten günümüze bitkilerin yeri, sağlık alanında geniş bir yer tutuyor. Özellikle günümüzde insanlar, sürekli ilaç kullanmak yerine çareyi doğal bitkilerde arıyor. Unutulmaması gereken nokta ise bitki çayları faydalı olduğu kadar yanlış tüketildiğinde zarara neden olabiliyor. Özellikle kronik hastalıklara sahip kişilerde olumsuz sonuçlar görülebiliyor. Sizlere birbirinden güzel bitki çayı çeşitlerini seçtik. "Hangi bitki çayı neye iyi gelir?", "En faydalı bitki çayı hangisidir?" gibi soruları merak ediyorsanız seçtiğimiz ürünlere göz atabilirsiniz.

1. Kış aylarının vazgeçilmez çayı: Lipton Ihlamur Bardak Poşet Bitki Çayı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Lipton Ihlamur Bardak Poşet Bitki Çayı, özellikle kış aylarında en sık tüketilen ve sevilen çaylardan biri. Ihlamur bitkisinde bulunan antioksidanlar, bağışıklığı güçlendirerek soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Balgam ve idrar söktürücü, spazm giderici ve rahatlatıcı etkilere de sahip olan ıhlamurun; ayrıca saç, cilt ve göz sağlığına da olumlu etkileri bulunuyor. Ihlamur çayının rahatlatıcı etkisi, strese bağlı oluşan cilt sorunlarını da iyileştiriyor. Eşsiz lezzetiyle en iyi bitki çayı markası olan Lipton'un bu ürününü keyifle tüketebilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz.

2. Kırmızının en sıcak hâli: Organik Teyze Kuşburnu Çayı Rosehip Lea Rosa Canina

Organik Teyze Kuşburnu Çayı Rosehip Lea Rosa Canina, rengi ile öne çıkıyor. A, C, B1, B12 gibi değerli vitamin ve mineraller içeren kuşburnunun pek çok faydası bulunuyor. Karotenoid içeren ürün, göz sağlığı üzerinde olumlu etkiye sahip. Kronik yorgunluğa iyi gelmesi ve kanı temizlemesi ise en etkili özellikleri arasında bulunuyor. Diğer bitkiler gibi kuşburnu da antioksidanlar içerdiğinden dolayı kış hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Ayrıca ödem atıcı ve idrar söktürücü etkisi ile sıkça tercih ediliyor. Taze bir lezzet sunan bu ürün ile sağlıklı bir kış mevsimi geçirebilirsiniz.

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (12.08.2022)

Ayakkabı ve çantalarda yaz fırsatı

Kozmetikte fırsat ürünleri

Stanley termos ve soğutucu çantalar

Küçük ev aletleri ve aksesuarlar

Nike ürünlerinde %10 indirim

Mangallar, barbeküler ve aksesuarları

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Strese veda edin: Botanica Doğal Papatya Çayı Stres, Kaygı ve Sancı Giderici Organik Papatya Çayı

Gözlere ve ruha hitap ettiği kadar beden sağlığına da iyi gelen Botanica Doğal Papatya Çayı Stres, Kaygı ve Sancı Giderici Organik Papatya Çayı; mide ve bağırsak sorunlarını hafifletiyor. Mikropların gelişimini engellemesinden dolayı aynı zamanda iltihap ve alerji oluşumunu önlüyor. Sivilce ve akne oluşumlarının önüne geçen ürün, aynı zamanda cildi temizliyor. Papatya çayının en bilindik özelliği ise kaygıyı ve stresi en az seviyeye düşürmesi denilebilir. Rahatlatıcı ve gevşetici etkisi regl kramplarını da azaltan ürün ile konforlu bir regl dönemi geçirebilir ve stresin zararlı etkilerinden uzaklaşabilirsiniz.

4. Cildinizin en iyi dostu: Green Life Adaçayı Poşet

Bitki çayı faydaları konusunda ada çayı, sıkça kendinden bahsettirir. En yararlı ve en etkili bitki çaylarından biri olan Green Life Adaçayı Poşet, içeriğinde bolca vitamin ve mineral bulundurur. Cilde de fayda sağladığı için cilt bakım rutinlerinde de sıkça kullanılabilir. Hücre yenileyici etkisiyle ada çayının, ciltteki kırışıklıkları engellediği ve yaraları hızla iyileştirdiği bilinir. Ayrıca yapılan çalışmalarda diş eti rahatsızlıklarını da tedavi edici ve önleyici etkisi olduğu kanıtlandığı belirtilir. Demlenip oda sıcaklığına getirilen ada çayı ile düzenli gargara yaparak diş etinizde bulunan iltihabı da yok edebilirsiniz. Green Life markalı ada çayı ile hem diş sağlığınızı hem cilt bakımınızı tamamlayabilirsiniz.

5. Mikrop düşmanı: EGEYE DÖNÜŞ Bilye Kekik

Magnezyum, manganez, demir, potasyum, kalsiyum ve çinko gibi minareller içeren kekik bitkisi birçok derde deva oluyor. EGEYE DÖNÜŞ Bilye Kekik, antibakteriyel özelliği ile soğuk algınlığını önlüyor ve gribin ağır etkilerini hafifletiyor. Ürünün yatıştırıcı etkisi ise regl sancılarını ortadan kaldırıyor ve midedeki mikroplarla savaşarak mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. "Bitki çayı nasıl yapılır?" derseniz ya da bitki çayı demleme işlemini merak ederseniz hemen cevaplayalım: İki çay kaşığı kuru kekiğin üzerine bir bardak kaynamış içme suyu ekleyerek dört dakika boyunca demlenmesini bekleyip ardından süzdürerek tüketebilirsiniz.

6. Vitamin deposu: Güzel Ada Gıda Organik Toz Zencefil

İster taze ister toz hâlde tüketilebilen zencefilin faydaları saymakla bitmez. İçinde bol miktarda B3, B6, C ve K vitaminlerini ve demir, potasyum, magnezyum, fosfor, çinko gibi mineraller içeren zencefil; çoğunlukla çay olarak tüketilse de kullanım alanı bir hayli geniş. Güzel Ada Gıda Organik Toz Zencefil, anti-inflamatuar özellik taşıması sebebiyle bağışıklığı güçlendirerek vücuttaki iltihabı önler, soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyucu kalkan oluşturur. Mikroplarla savaşmasının yanı sıra mide bulantısını yatıştırıcı, kan şekerini düzenleyici ve sinir sistemini iyileştirici özelliği; ürünün diğer faydaları arasında yer alır. Çay olarak tüketebileceğiniz toz zencefili mutlaka denemelisiniz.

7. Stresin en lezzetli ilacı: Katkı Dünyası Melisa Çayı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Baharat olarak kullanılmasının yanında genel olarak çay olarak tüketilen melisa bitkisi; halk arasında oğul otu, limon nanesi, temre otu ve kovan otu gibi farklı isimlerle de anılıyor. Gerginlik ve stres gibi psikolojik sorunların ortadan kaldırması ya da hafifletmesi; melisa çayının bilinen en etkili özellikleri arasında yer alıyor. Daha birçok faydasının bulunduğu Katkı Dünyası Melisa Çayı, cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyor. Doğal ağrı kesici özelliği ise regl ağrılarının hafiflemesini sağlıyor. Hafızayı güçlendirici etkisiyle ileri yaşlarda alzaymır hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Kaliteli ve doğal bir melisa çayı arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

8. Formunu her daim koruyanlara: Doğadan Yeşil Çay Açai Ananaslı

"Bitki çayı zayıflatır mı?" diye soranlar için cevabımız: evet. Özellikle formunu koruyan ya da diyet yapan kadınların en gözde içeceği olan yeşil çay, günümüzde oldukça popüler bir yere sahip. Doğadan Yeşil Çay Açai Ananaslı, vücutta kalori ve yağ yakımını arttırarak kilo vermeye ve ödem atmaya yardımcı olur. Ayrıca yeşil çayın tüm kanser türleri için önleyici etkisi olduğu bilinir. Kalp sağlığına, diş eti hastalıklarına, Parkinson hastalığına, tip 2 diyabete ve bulaşıcı hastalıklara karşı olumlu etkileri vardır. Günümüzde yeşil çayı sade şekilde tüketemeyenler için farklı aroması ile ürün kullanıcıların beğenisini kazanır.

9. Ferah bir lezzet: Doğuş Nane Limon Bitki Çayı Süzen Poşet

Sakinlik hissi veren bitkiler arasında nane de bulunur. Özellikle Doğuş Nane Limon Bitki Çayı Süzen Poşet'in; mide bulantıları, stres ve kas ağrılarına iyi geldiği bilinir. Nanenin içerisinde bulunan mentol, hem nefesi tazeler hem spazm gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarını giderir. Aynı zamanda ürün; soğuk algınlığı, astım, grip, bronşit ve öksürük için de etkili bir şifa kaynağı olur. Mide sorunlarına da iyi gelen bitki çayının içine limon kabukları da atarak daha yararlı hâle getirebilirsiniz. İster yaz ister kış günlerinde rahatlıkla tüketebileceğiniz nane limon bitki çayına mutfağınızda yer açmaya ne dersiniz?

10. Bağışıklık sisteminin dostu: Katkı Dünyası Ekinezya Çayı

Diğer bitki çaylarında olduğu gibi ekinezya çayı da antioksidan etkisiyle grip ve soğuk algınlığına karşı önemli rol oynuyor. Ekinezya her ne kadar sağlıklı olsa da dikkatli kullanılması gereken bir bitki. Özellikle diyabet, karaciğer ve böbrek sorunları olan kişilerin doktor kontrolü olmadan tüketmeleri sakıncalı olabilir. "Gebelikte bitki çayı içilir mi?" sorusunun cevabını da doktorunuzdan ayrıntılı öğrenmeniz gerekir. Katkı Dünyası Ekinezya Çayı; üst solunum yolları, anksiyete, vajinal enfeksiyonlar, migren gibi diğer hastalıkların gelişmesini engeller. Ayrıca detoks etkisiyle kullanıcıların beğenisini kazanır. Formunu korumak isteyenler için harika bir içecek olabilir.

11. Çin tıbbından: Ahmet Arifoğlu Ginkgo Biloba

Ülkemizde mabet ağacı olarak bilinen ve son yıllarda popüler olan ginkgo biloba çayı, ilk olarak Çin'de keşfedildi. Sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin ortaya çıkmasının ardından çay olarak tüketilmeye başlandı. Ginkgo biloba hem sağlık ürünlerinde hem kozmetik alanında sıkça kullanılır. Alzaymır hastalığının ilerlemesini yavaşlattığı, düşünme problemlerine neden olan hastalıkların tedavilerine destek olduğu düşünülür. Dikkat dağınıklığı, stres, görme bozukluğu, üreme bozukluğu gibi pek çok sağlık sorununun çözümü için de kullanılıyor. Ayrıca ağrı kesici özelliği ile dikkat çekiyor. Bu yeni lezzeti siz de tatmak ve faydalanmak isterseniz Ahmet Arifoğlu Ginkgo Biloba ürününü deneyebilirsiniz.

12. Kendine özgü rengiyle: Doğadan 20'li Zerdaçal Bitki Çayı

Özellikle Hint mutfağında oldukça önemli yere sahip hoş renkli bir baharat olan zerdaçal; içinde bulundurduğu kurkumin maddesi sayesinde pek çok hastalığa karşı şifa kaynağı oluyor. Antioksidan ve anti-enflamatuar özellikteki bu şahane baharat, çay olarak da tüketilebiliyor. Doğadan 20’li Zerdaçal Bitki Çayı; sindirim sistemini destekler ve artrit semptomlarını hafifletir. Ayrıca kalp sağlığını korur, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kolesterolü düşürür. Bunun yanı sıra zerdaçalın kanser türlerini önlemeye yardımcı olduğu bilinir. Faydalarını saymakla bitmeyen zerdaçalı bitki çayı olarak tüketmek isteyenlerin bu ürünü çok seveceğine eminiz.

13. Annelerin bir numaralı içeceği: Lipton Rezene Bardak Poşet Bitki Çayı

Günümüzde anne ve anne adayları arasında popüler olan rezene çayı; şişkinlik, gaz problemleri gibi sindirim sorunlarına iyi gelir. Süt miktarını arttırması ve bebeklerde gaz problemlerini gidermesi de önemli özellikleri arasında bulunur. Migren ataklarına da iyi geldiği bilinen rezene çayı, kendine has kokusuyla yemeklere tat verir. Fosfor sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi değerli mineraller barındıran rezene bitkisi; içinde A ve C vitaminleri de bulundurur. Lezzet dolu Lipton Rezene Bardak Poşet Bitki Çayı ürününü deneyerek rezeneden faydalanabilirsiniz. Poşet çay olması sebebiyle ürünü rahatlıkla çantanızda taşıyabilir, istediğiniz yerde tüketebilirsiniz.

14. Kokusuyla mest eden bir içecek: Hekimhan Tarçın Karanfil Çayı

Cilt üzerindeki lekeleri gideren ve yaşlanma belirtilerini hafifleten karanfil, kullanım alanı olarak geniş bir yelpazeye sahip. İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde birçok hastalığa karşı koruma sağlar ve ateş düşürücü özelliği bulunur. Hekimhan Tarçın Karanfil Çayı, metabolizmayı çalıştırarak kilo vermeye yardımcı olur ve şişkinlik gibi şikâyetleri ortadan kaldırır. Sinüslerde oluşan enfeksiyonların iyileşmesine de yardımcı olur. Mantar ve parazit önleyici etkilere sahip olan ürün, rahatlatıcı etkisiyle kasları gevşetir ve stres düzeyini azaltır. Kış aylarının vazgeçilmezi olmaya aday bu bitki çayına şans vermenizi ve ürünü sepetinize eklemenizi öneririz.