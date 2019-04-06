Fazıl Say'dan 'Teşekkürler İstanbul' afişlerine tepki

Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından, "İstanbul’un öyle şeffaf bir yönetimi olacak ki; 39 ilçenin belediye başkanları ve tüm meclis üyeleri bu şehre hizmet etmek için gönülden istekli olacak" notuyla paylaştığı fotoğrafa "Bravo kardeşim. İşini iyi yapan insansın, başarılar diliyorum. Umarım haksızlık yaşamazsın" yorumunda bulunmuştu.

"BU AFİŞLER İSTANBUL HALKINA HAKSIZLIK DEĞİL Mİ?"

Say'ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"İstanbul’a dün döndüm, şehrin her yerinde Binali Yıldırım’ın kazandığını ilan eden afişler, bayraklar.YSK’nin resmi olmayan sonuçlarına göre seçimi İmamoğlu kazandı, geçersiz oylar sayılıyor hâlâ İmamoğlu önde.Bize sunulan matematik tablosu bu. Bu afişler tüm İstanbul halkına haksızlık değil mi? Lütfen birisi bana, “Bu afişlerin asılması çok doğrudur” desin ve sebebini açıklasın. Ekrem İmamoğlu, Belediyecilik işini iyi yapan bir insandır, bu zor süreçte de sükuneti koruyor, toplumun her kesimini kucaklamaya devam ediyor, sinirlenmiyor, gerilim yaratmıyor, İstanbul halkına saygı ile sahip çıkıyor, bu tutumunu da ayrıca tebrik ediyorum. Anıtkabir'i de ziyaret etmesini çok beğendim. Benim de en büyük hayalim Anıtkabir’de bir konser vermek, bir Atatürk eseri bestelemek. Tekrar bravo Ekrem kardeşim.."