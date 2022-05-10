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Fazıl Say'ın babası Ahmet Say hayatını kaybetti

10.05.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü piyanist Fazıl Say, babası Ahmet Say'ın hayatını kaybettiğini Twitter hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Paylaşımında sonsuz bir üzüntü duyduğunu belirten Say, "Çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar." ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baş sağlığı diledi.

Fazıl Say'ın babası Ahmet Say hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, 86 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini, Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, müzik eğitimcisi ve müzik yazarıydı. İşte Fazıl Say'ın o paylaşımı...

"ÜZÜNTÜM SONSUZ"

Fazıl Say, acı haberi duyurduğu paylaşımında "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye’nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile baş sağlığı diledi. İmamoğlu paylaşımında "Türkiye’nin önde gelen aydınlarından Ahmet Say’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, Fazıl Say ve ailesine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.


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Fazıl Say
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