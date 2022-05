Fazıl Say'ın babası Ahmet Say hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, 86 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini, Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, müzik eğitimcisi ve müzik yazarıydı. İşte Fazıl Say'ın o paylaşımı...

"ÜZÜNTÜM SONSUZ"

Fazıl Say, acı haberi duyurduğu paylaşımında "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye’nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…" ifadelerini kullandı.

Babamı kaybettik.

Üzüntüm sonsuz.

Ahmet Say, Türkiye’nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağolsun.

86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı.

Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilşkisidir, son anına kadar.



Başımız sağ olsun… pic.twitter.com/yrTiupaeAq — Fazıl Say (@fazilsaymusic) May 10, 2022

İMAMOĞLU'NDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile baş sağlığı diledi. İmamoğlu paylaşımında "Türkiye’nin önde gelen aydınlarından Ahmet Say’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, Fazıl Say ve ailesine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin önde gelen aydınlarından Ahmet Say’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, Fazıl Say ve ailesine başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/kNcRgfN5Ez — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 10, 2022