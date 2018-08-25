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Fazıl Say'ın en acı günü! Annesini son yolculuğuna uğurladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.08.2018 16:31 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın, yaşamını yitiren annesi yazar Ayşe Gürgün Say'ın cenazesi, Bodrum'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi

Fazıl Say'ın en acı günü! Annesini son yolculuğuna uğurladı

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yaşayan, geçen 21 Haziran'da aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Fazıl Say'ın annesi yazar Ayşe Gürgün Say, dün yaşamını yitirdi.

Ayşe Gürgün Say için bugün Bitez'deki Köyiçi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Ayşe Gürgün Say'ın oğlu Fazıl Say, torunu Kumru Say, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'li eski milletvekili Umut Oran, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kara Kuvvetleri eski Komutanı emekli orgeneral Aytaç Yalman, oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem, oyuncu Deniz Çakır'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda kişi katıldı.

ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

Cenaze töreninden önce basın mensuplarıyla konuşan ve Ayşe Gürgün Say'ı anlatan CHP'li Tuncay Özkan, "Cumhuriyete sahip çıkma konusunda politik mücadelelerimizin her bir aşamasında yer aldı. Özellikle Cumhuriyet mitingleri, Biz kaç kişiyiz Hareketi ve sonrasındaki politik mücadelede bizim çok önemli bir destekçimizdi. Kendisini kaybetmiş olmanın derin bir üzüntüsünü yaşıyorum. Duruşu, mücadelesi bütün arkadaşlarımızca hiç unutulmayacak. Bundan sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Bu sokaklarda insanlar onun sesini, sözünü, avazını hep hatırlayacaklar. Çünkü o bir Cumhuriyet kadını olarak bu ülkeyi var eden değerlere sahip çıkma konusunda inanılmaz bir örnekti. Ruhu şad olsun, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

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Umut Oran ise "Gerçekten bugün çok üzüntülüyüz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin de kurucuları içerisinde yer alan, Cumhuriyetle ilgili Cumhuriyet'in değerleriyle ilgili hassasiyeti sürekli olarak bu mücadelenin içerisinde yer alan önemli bir aydındı. Aynı zamanda da tabii ki Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan, sevgili Fazıl Say'ın da annesiydi. Acımız büyük. Aslında uzun zamandır hastanedeki mücadelesini de Fazıl Bey'in paylaşımlarıyla izliyorduk. Dualarımız onunlaydı ama buraya kadarmış. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Selçuk Yöntem de "Vedalar çok hüzünlü, çok zordur. Allah rahmet eylesin. Kolay bir an değil ama yaşam devam ediyor. Fazıl'ın başı sağ olsun diyorum" dedi.

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Ünlü piyanist Fazıl Say, annesinin tabutu başında kızı Kumru Say ve yakınları ile birlikte başsağlığı dileklerini kabul etti. Ardından öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Fazıl Say, cenaze namazının ardından, annesinin tabutunu dostlarıyla birlikte cenaze aracına kadar taşıdı. Ardından yazar Ayşe Gürgün Say'ın cenazesi, Bitez Mezarlığı'na toprağa verildi.

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