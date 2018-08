Fazıl Say'ın en acı günü! Annesini son yolculuğuna uğurladı

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yaşayan, geçen 21 Haziran'da aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Fazıl Say'ın annesi yazar Ayşe Gürgün Say, dün yaşamını yitirdi.

Ayşe Gürgün Say için bugün Bitez'deki Köyiçi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Ayşe Gürgün Say'ın oğlu Fazıl Say, torunu Kumru Say, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'li eski milletvekili Umut Oran, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kara Kuvvetleri eski Komutanı emekli orgeneral Aytaç Yalman, oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem, oyuncu Deniz Çakır'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda kişi katıldı.

ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

Cenaze töreninden önce basın mensuplarıyla konuşan ve Ayşe Gürgün Say'ı anlatan CHP'li Tuncay Özkan, "Cumhuriyete sahip çıkma konusunda politik mücadelelerimizin her bir aşamasında yer aldı. Özellikle Cumhuriyet mitingleri, Biz kaç kişiyiz Hareketi ve sonrasındaki politik mücadelede bizim çok önemli bir destekçimizdi. Kendisini kaybetmiş olmanın derin bir üzüntüsünü yaşıyorum. Duruşu, mücadelesi bütün arkadaşlarımızca hiç unutulmayacak. Bundan sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Bu sokaklarda insanlar onun sesini, sözünü, avazını hep hatırlayacaklar. Çünkü o bir Cumhuriyet kadını olarak bu ülkeyi var eden değerlere sahip çıkma konusunda inanılmaz bir örnekti. Ruhu şad olsun, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.