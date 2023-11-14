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  4. Fazıl Say'ın sevgilisi ayrılık sonrası ortaya çıktı! Meğer ünlü isimle berabermiş

Fazıl Say'ın sevgilisi ayrılık sonrası ortaya çıktı! Meğer ünlü isimle berabermiş

14.11.2023 16:12 | Son Güncelleme:
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Ünlü piyanist Fazıl Say eserleri ve gündeme dair açıklamalarıyla çok konuşuluyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Say'ın ünlü bir isimle 8 aydır beraber olduğu ortaya çıktı. Say ile ayrıldıklarını duyuran Güneş Altunkaş açıklama yaptı.

Ünlü piyanist Fazıl Say son günlerde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına yaptığı eleştirilerle çok konuşuluyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Say sık sık görüşlerini paylaşıyor.

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Aşk hayatını gözlerden uzak yaşayan Say’ın 8 aydır Güneş Altunkaş ile beraber olduğu ortaya çıktı. Ünlü yazar Güneş Altunkaş yaptığı açıklamada "Sevgili dostlarım, bugüne kadar özel hayatımı sosyal medyada pek paylaşan biri olmadım ancak çoğunuz tarafından bilinen gözler önünde rahatlıkla yaşadığımız bir özel hayatım vardı. Dün akşam itibariyle Fazıl Say ile olan 8 aylık ilişkimzi bitirme kararı almış bulunmaktayım" cümlelerine yer verdi.

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NEDENİNİ AÇIKLADI

Altunkaş "İlk defa böyle bir durumu sizlerle paylaşmamın nedeni ise ailece bir süreçten geçtiğimiz ve tek odağımın bu süreçte kardeşimin sağlığı ve tedavisi olduğu için 8 ayımızı gören, bilen dostlarımız ve sevenlerimizdir." dedi.

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