Fazıl Say'ın zor günleri... Annesi bitkisel hayatta

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın yazar olan ve 17 yıldır Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yaşayan annesi Gürgün Say, geçen 21 Haziran'da aniden rahatsızlandı. Aynı zamanda 6 yıldır Alzheimer hastası da olan anne Say, Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beyin embolisi teşhisi konulan Say, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını açıklayıp, duygusal bir yazı kaleme aldı. Facebok hesabından yaptığı paylaşımda zor gününde kendisine destek olanlara teşekkür eden Say şu ifadelere yer verdi:

"BİR NEVİ BİTKİSEL HAYAT"

"Sevgili dostlarım; yazdığınız mesajlar beni çok duygulandırdı. Dayanışmanız, sevginiz, annem için dualarınız için sonsuz teşekkür ederim. 2 gündür Ece ile Bodrum'da annemin çok iyi bakıldığı özel hastanedeydik. Yoğun bakım odasında. Annemin durumu maalesef iyi değil. 3 gün önce beynindeki kan pıhtısı nedeniyle felç oldu. Konuşma yetisini de tamamen kaybetti. Bazı kelimeleri söylemek istese de bu sesler ancak iniltiler olarak anlaşılıyor, Beslenmesi burnundan hortumla gerçekleştirebiliyor. Yani kısacası; bir nevi bitkisel hayat mertebesindeyiz. Bu durumun düzelme ihtimali malesef yok dencek kadar az. Uzman doktorlar bir pıhtı atağının daha olmasını geciktirmek istiyorlar. Stabil tutulması bile başarı olacak. Oğlu olarak, benim için bu görüntü, tahammül etmesi ve kabullenmesi çok zor bir durum... Annem beni görünce gülümsüyor, sevdiklerini gördüğünde mutlu oluyor...