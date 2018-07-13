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Fazıl Say: Ülkemde yaşamak, ülkemde sanatımı yapmak istiyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2018 15:28 | Son Güncelleme

Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde vereceği konser iptal edilen Fazıl Say sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bakın; güç müziktedir, hiç bir suçum yokken bu tarz yaralar açmalarına da izin veremem. ben müziğimi yapıyorum, her fırsatta dostluk istiyorum" ifadelerini kullandı

Fazıl Say: Ülkemde yaşamak, ülkemde sanatımı yapmak istiyorum

Besteci Fazıl Say’ın 14 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konseri gerekçe gösterilmeden iptal edilmişti.

Olayın ardından yaptığı açıklamada Fazıl Say, “güç müziktedir, hiçbir suçum yokken bu tarz yaralar açmalarına da izin veremem” demişti. Sanatçı, bugün yeni bir açıklama yayımlayarak kendisine “git” diyenlere yanıt verdi. Say’ın açıklamasında şöyle deniliyor:

Öncelikle, yazacaklarım tamamen şahsi konular değildir.

Önümüzdeki aylarda tepeden tırnağa görüşmeler gerçekleştirerek önümdeki engelleri, önyargıları, yanlış algıları yok etmek istiyorum. Memleketimi çok seven bir insanım ve sanatımı tüm dünyada olduğu gibi kendi ülkemde de icra etmek istiyorum. Benim konserlerimin sadece bir kaçı belediyeler ile gerçekleşiyor.. Önce bu sayının çoğalmasına, yeni ilişkilerin doğmasına, halkla buluşmalarımızda belediyelerin desteğinin artmasına çalışacağım… Bu sayı artmalıdır. Bu önyargı kırılmalıdır. Fazıl Say da bir Türk vatandaşıdır. Benimle konser organizasyonu için çalışan bir belediye suç mu işlemiş olur? Lütfen, bu yanlışlardan dönelim. Sonra…Üniversitelerde tekrar konserler vermek istiyorum. Yıllardır üniversitelere davet edilmiyorum,.Gençlerle buluşamıyorum. Bu kapıların da ardına kadar açılması için gayret edeceğim. Şansımı tekrar ve tekrar deneyeceğim.

Önümde zor bir süreç var. Bakın, neredeyse tüm kapılar kapalı. Devletin kurumlarında hem yorumcu hem de besteci olarak zaten yıllardır yasaklı gibi bir durumdayım,… Dünyanın en önde gelen kurumlarıyla yılda 100 kere çalışıyorum, ülkemde bu olamıyor. Acı bu.

Bu durum kime ne kazandırdı ki?

En üstten en alt kademelere yayılmış “Fazıl Say defolsun gitsin!” algısına karşı mücadele vereceğim. Çünkü, “Fazıl Say defolsun!” zihniyetinin kimseye bir faydası yok. 81 milyon insanın bir tanesine bile faydası yok. Bu durum , sadece utanç yaratır, tüm dünyada bugüne kadar gördüğü gibi her seferinde de tepki çeker. Bakın; bir sanatçının hiç bir suçu yokken kovulma aşamasına gelmesi, işlerinin engellenmesi o ülkedeki sanat camiasının da kötü etkilenmesine sebebiyet verir ve diğer tüm sanatsal faaliyetlerin amacını da anlamsızlaştırır. Bu yanlıştır. Bu hatalardan dönelim istiyorum. Tekrar diyalog ve uzlaşı elimi uzatıyorum. Memleketimde sanatımı pürüzsüz icra etmek istiyorum. Burada herkesten de destek bekliyorum. Sonuna kadar Atatürkçüyüm. Bununla gurur duyuyorum .. Düşünceler, duruşlar ve kültürler farklı olabilir. Ama dost olunmayacak diye bir şey yoktur. Gelin bu hatalardan dönelim… Yazımı paylaşalım…

İçtenlikle…
mm
Kültür Servisi

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