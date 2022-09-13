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Fazla eş anlamlısı nedir? Fazla kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

13.09.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazla kelimesi dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapçada "ölçünün üzerinde olma, ekstra, artık" gibi anlamlar taşır. Dilimizde de benzer bir anlamla kullanılır. "Nicelik ve ya nitelik olarak olması gerekenden çok" anlamına gelmektedir. Kelimenin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki, fazla kelimesinin eş anlamı nedir?

Fazla eş anlamlısı nedir? Fazla kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fazla kelimesi dilimize yerleşen birçok kelime gibi farklı bir dilden geçmiştir. Arapça "fḍl" kökünden gelen "faḍla(t)" kelimesinden türemiştir. Arapçadan dilimize geçen olan fazla kelimesi "nicelik ve nitelik olarak olması gerekenden çok, daha yoğun" anlamı taşımaktadır. Arapçada da benzer bir anlam taşıyan fazla kelimesi eş anlamlıları bulunan bir sözcüktür.

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Fazla kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Fazla sözcüğü dilimizde "miktar olarak çok olan, normal olması gerekenden çok olan" anlamında kullanılmaktadır. Bu sebeple ifadelerimizde sık sık kullanabildiğimiz bir kelimedir. Fazla kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Okkalı
  • Aşkın
  • Bir araba
  • Bir küme
  • Bir tomar
  • Çokça
  • Lüks
  • Şu denli
  • Zait
  • Ziyade
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Fazlanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Fazla kelimesinin eş anlamlılarıyla örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Okulda aldığı eğitimle matematiği ziyadesiyle ilerlemişti.
  • Yeni aldığın tablo odanın havasına okkalı bir değişiklik katmıştı.
  • Yabancı dil kursuna daha yeni başladı ama İngilizcesini şimdiden çokça ilerletti.
  • Aşkın bir kelime havuzuna sahip olması bol bol kitap okumasından kaynaklıydı.
  • Masadakileri bir araba yemeği tek başına yiyince ağırlık çökmüştü.
  • Arkadaşına yaptığı eleştiriler ona zait gelmişti.
  • Annemin tabağıma koyduğu yemekler öyle okkalıydı ki bitiremedim.
  • Diş kavuğunu bile doldurmayan konularda bir araba latife etmişti.
  • Herkes sağlam bir yer seçti kendine, birlikte toplanınca bir küme insan oluverdik.
  • Cebinden bir tomar para çıkarmış görgüsüzce sayıyordu.
  • Benden utanırlar, odada çokça koca lakırtısı olsa kalkar kaçarlar.
  • Bildiğim kadarıyla lüks isteklerine ayıracak parası kalmamıştı.
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