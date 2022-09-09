Enteresan eş anlamlısı nedir? Enteresan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İlgi çekici anlamında kullanılan enteresan kelimesi Fransızcadan Türkçeye kazandırılmıştır. Fransızcada ilgi çekici anlamına gelen "intéressant" kelimesinden alıntıdır. Bu kelime de Fransızcaya, Latince "interesse" fiilinden türeyerek geçmiştir. Dilimizde enteresan kelimesini ilk defa Tanzimat Döneminde görürüz. Recaizade Mahmut Ekrem'in kaleme aldığı ilk realist roman olan "Araba Sevdası" eserinde bu kelimeyi "enterese" şeklinde görürüz. Enterese kelimesi bu eserde "ilgilenmek" anlamında kullanılmıştır.
Enteresan kelimesi Fransızcadan dilimize geçmiştir. Sözlük anlamı “ilgi çekici, ilginç” olan bu kelime hem kişileri hem de objeleri tanımlamakta kullanılabilir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimenin geçtiği örnek cümleler şöyledir:
Enteresan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "ilginç"tir. Enteresan kelimesinin eş anlamı olan ilginç kelimesiyle ilgili pek çok cümle örneği yazılabilir. Örnek cümle vermek gerekirse: