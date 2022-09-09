Enteresan eş anlamlısı nedir? Enteresan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İlgi çekici anlamında kullanılan enteresan kelimesi Fransızcadan Türkçeye kazandırılmıştır. Fransızcada ilgi çekici anlamına gelen "intéressant" kelimesinden alıntıdır. Bu kelime de Fransızcaya, Latince "interesse" fiilinden türeyerek geçmiştir. Dilimizde enteresan kelimesini ilk defa Tanzimat Döneminde görürüz. Recaizade Mahmut Ekrem'in kaleme aldığı ilk realist roman olan "Araba Sevdası" eserinde bu kelimeyi "enterese" şeklinde görürüz. Enterese kelimesi bu eserde "ilgilenmek" anlamında kullanılmıştır.

Enteresan ne demek?

Enteresan kelimesi Fransızcadan dilimize geçmiştir. Sözlük anlamı “ilgi çekici, ilginç” olan bu kelime hem kişileri hem de objeleri tanımlamakta kullanılabilir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimenin geçtiği örnek cümleler şöyledir:

Enteresan konuları araştırmaya olan hevesi asla geçmedi.

Enteresan kişiliğiyle yine herkesi etkilemeyi başardı.

Mahallede yaşanan enteresan olaylar tüm insanları huzursuz etmişti.

Toplulukta böylesine enteresan insanlar olması çeşitliliği artırıyor.

Enteresan kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Enteresan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "ilginç"tir. Enteresan kelimesinin eş anlamı olan ilginç kelimesiyle ilgili pek çok cümle örneği yazılabilir. Örnek cümle vermek gerekirse:

Sahip olduğu ilginç huylar bazen onu katlanılmaz biri haline getiriyor.

Tasarladığı ilginç kıyafetler sayesinde en sonunda moda dünyasında adını duyurabildi.

İlginç bir insan olduğunu neredeyse tüm okul biliyordu.

Yaz tatilinde edindiği ilginç hobiler birkaç ay sonra ona para kazandırmaya başladı.



