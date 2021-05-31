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  4. Fazla tuz tüketimi hipertansiyonu tetikliyor! Bir insanın günlük tuz ihtiyacı ne kadar?

Fazla tuz tüketimi hipertansiyonu tetikliyor! Bir insanın günlük tuz ihtiyacı ne kadar?

Seray Üstün Seray Üstün
31.05.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzun aşırı miktarlarda tüketilmesi birçok sağlıklı sorununu da beraberinde getirir. Çok sayıda kişi daha yemeklerin tadına dahi bakmadan tuz dökme eylemini gerçekleştirir. Tuz tüketiminin arttırılması kişinin genel sağlık durumunu etkiler. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yener Koç, tuz tüketiminin hipertansiyona neden olabileceğini söyledi.

Fazla tuz tüketimi hipertansiyonu tetikliyor! Bir insanın günlük tuz ihtiyacı ne kadar?

Prof. Dr. Yener Koç, son yıllarda sıkça görülen hipertansiyon hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Koç hipertansiyonun özellikle yaş ilerledikçe ve beslenme alışkanlığı değiştikçe sık görülmeye başlandığını söyleyerek, “Hipertansiyon, hastalar ilerleyen yıllarda diyetlerine uymaz, ilaçlarını düzgün kullanmazsa böbrek yetmezliğine de sebep olabiliyor. Tıpkı göz damarlarını tuttuğu gibi, kalp damarlarını tutup kalp yetmezliği, koroner arter hastalığına yol açtığı gibi böbrek damarlarını da tutarak böbrek yetmezliğine de yol açabiliyor” dedi.

“GÜNLÜK TUZ TÜKETİMİNİN ÜSTÜNDEYİZ”

Türk toplumunun tuz tüketme alışkanlığının oldukça kötü bir durum olduğunu aktaran Koç, 2008 ve 2012 yıllarında tüm Türkiye’de yapılmış Saltürk-1 ve Saltürk-2 çalışmaları verilerine değindi. Prof. Dr. Koç: “ Bu çalışmalara göre toplumumuz ortalama olarak günlük 12 gramın üzerinde tuz tüketimine sahip. Bu oran bizim yöremizde biraz daha yüksek. Çünkü salamura ve turşu gibi yiyecekler daha fazla tüketiliyor. Bir hipertansiyon hastası Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği günlük tuz tüketimi maksimum 5 gram” diye konuştu.

“DİYET VE EGZERSİZ ÖNEMLİ”

Prof. Dr. Koç, Hipertansiyon hastalarının en az 6 ayda bir ya da yılda bir hiçbir problemi yoksa bile bir iç hastalıkları, nefroloji, kardiyoloji ve göz hastalıkları uzmanına mutlaka kontrollerini yaptırması gerektiğini belirterek, “Çünkü hipertansiyona bağlı organların hasarının erkenden tanınması çok önemli. Ne kadar erken tanınırsa o kadar erken müdahale de bulunabiliyoruz. Aşırı kiloluysak egzersiz ve diyet yaparak kilo vermemiz lazım. Kilolu değilsek bile haftada en az üç gün 30-45 dakika arasında egzersiz yapmamız gerek. Hiçbir şey yapamıyorsak yürüyüş yapmamız lazım” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hipertansiyon
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