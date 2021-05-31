Fazla tuz tüketimi hipertansiyonu tetikliyor! Bir insanın günlük tuz ihtiyacı ne kadar?

Prof. Dr. Yener Koç, son yıllarda sıkça görülen hipertansiyon hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Koç hipertansiyonun özellikle yaş ilerledikçe ve beslenme alışkanlığı değiştikçe sık görülmeye başlandığını söyleyerek, “Hipertansiyon, hastalar ilerleyen yıllarda diyetlerine uymaz, ilaçlarını düzgün kullanmazsa böbrek yetmezliğine de sebep olabiliyor. Tıpkı göz damarlarını tuttuğu gibi, kalp damarlarını tutup kalp yetmezliği, koroner arter hastalığına yol açtığı gibi böbrek damarlarını da tutarak böbrek yetmezliğine de yol açabiliyor” dedi.

“GÜNLÜK TUZ TÜKETİMİNİN ÜSTÜNDEYİZ”

Türk toplumunun tuz tüketme alışkanlığının oldukça kötü bir durum olduğunu aktaran Koç, 2008 ve 2012 yıllarında tüm Türkiye’de yapılmış Saltürk-1 ve Saltürk-2 çalışmaları verilerine değindi. Prof. Dr. Koç: “ Bu çalışmalara göre toplumumuz ortalama olarak günlük 12 gramın üzerinde tuz tüketimine sahip. Bu oran bizim yöremizde biraz daha yüksek. Çünkü salamura ve turşu gibi yiyecekler daha fazla tüketiliyor. Bir hipertansiyon hastası Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği günlük tuz tüketimi maksimum 5 gram” diye konuştu.