Aşırı yememeniz gereken 8 sağlıklı besin! Besin değeri yüksek, kalorisi düşük ancak fazlası zararlı

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber sağlıklı beslenme adeta bir kilo verme yarışına dönüştü. Daha hızlı kilo vermek için kalorisi düşük gıdaları çok miktarda tüketmenin daha zararlı olduğunu belirtmemiz gerekir. BROKOLİ Bir porsiyon brokoli 31 kalori içerir. Bunun yanı sıra zengin lifli özelliği sayesinde tokluk hissini oluşturur. Protein, C vitamini, potasyum ve diğer vitaminler ile mineraller açısından oldukça zengindir. Bununla birlikte, araştırmalar bu konuda çok fazla brokoli ve diğer turpgil sebzelerin (turpgiller "çapraz taşıyan" anlamına gelir ve lahana, karnabahar, lahana ve Brüksel lahanası gibi sebzeleri içerir) tüketmenin bağırsak tahrişine neden olabileceğini ortaya koydu. Aşırı tüketilen brokoli ve turpgil akrabalarının, yüksek K vitamini içeriği nedeniyle kalp ve kan sulandırıcı ilaç kullananlar üzerinde olumsuz etkileri olduğu bulunmuştur . SOMON Somon, iltihabı azaltmak için iyi olan yağsız bir protein ve omega-3 yağ asitleri kaynağıdır . 3 onsluk bir somon porsiyonu , bir yetişkinin günlük protein ihtiyacının yaklaşık %30'unu karşılar. Somon sağlıklı beslenmeyi tercih eden kişiler için iyi bir seçenek olsa da aşırı omega-3 birikimi olumsuz etki gösterebilir. Araştırmalar somon da dahil olmak üzere çok fazla balık yemenin kandaki cıva düzeylerini artırabileceğini bulmuştur.

Yabani somonun aksine, çiftlik somonunun yağ ve kalori miktarının neredeyse iki katı olduğu keşfedilmiştir. Son araştırmalar, çiftlik sularında bulunabilecek kirletici ve kimyasalların miktarları ile çiftlik somonunun obezite ile bir bağlantısı olabileceğini açıklamıştır. TARÇIN Yüksek antioksidan içeriği ile tarçın sağlıklı gıdalar arasında ilk akla gelenlerden biridir. Kalp hastalığı riskini azaltan ve kan şekerini düzenleyen tarçının fazlası da zararlıdır. Yetişkinler için günlük bir çay kaşığı tarçın sağlıklı olan miktardır. Araştırmalar , içerdiği kumarin nedeniyle çok fazla tarçının toksik olabileceğini ortaya koydu. Kumarin özellikle karaciğer sorunları olan kişiler için tehlikelidir ve aşırı alımda karaciğer hasarına neden olabilir . AVOKADO Avokado, yüksek besin özellikleri nedeniyle son yıllarda dünya çapında popülerlik kazandı. Tek bir porsiyon avokado, bir yetişkinin K vitamini ihtiyacının dörtte birini, folat ihtiyacımızın beşte birini ve günlük E vitamini ihtiyacının onda birini karşılar. Yağlı meyve aynı zamanda omega-3 ve lif açısından da zengindir , ancak çok fazla avokado iltihaplanmaya, şişkinliğe ve mide rahatsızlığına da yol açabilir .

Yağlı özelliğinden dolayı avokado sadece besin açısından yoğun değildir, aynı zamanda yüksek kaloriye de sahiptir. Çok fazla tüketilmesi durumunda kilo alımına neden olabilir . Eğer günlük yemek planına avokado eklemeyi düşünüyorsanız uzmanlar tavsiye 50 gramı öneriyor. HUMUS Humus, nohut, susam ezmesi, limon, sarımsak ve zeytinyağından yapılan bir Orta Doğu lezzetidir. Bireysel olarak, tüm bileşenler çeşitli sağlık yararları içerir; ancak birleştirildiklerinde besleyici ve protein dolu bir gıda üretirler. Veganlar ve fındık, glüten ve süt alerjisi olan kişiler için uygundur. Humusun faydalarının özellikle ev yapımı versiyonunda bulunduğunu belirtmek önemlidir. Mağazadan satın alınan humusların çoğu sağlıklı değildir ve hatta yüksek miktarda sodyum, gereksiz yağlar ve koruyucu maddeler gibi tehlikeli bileşenler içerebilir . Diğer işlenmiş gıdalar gibi, hazır humus da obeziteye ve çeşitli hastalıklara katkıda bulunabilir. KOMBUCHA Kombucha, antioksidan ve probiyotik bakımından zengin fermente bir tatlı çaydır. Kombucha sağlıklı olmasının yanında bir detoks içeceği olarak kabul ediliyor. Kombucha, zayıf bağışıklık sistemine sahip olanlar için faydalı değildir. Çünkü ham ve pastörize edilmemiş bir halde servis edilir. Yüksek miktarda şeker içerdiğinden, artan şeker seviyelerini ve kilo alımını önlemek için az miktarda içmek en iyisidir.