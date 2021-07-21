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  4. Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

21.07.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bandırma- Erdek karayolunun 10’uncu kilometresi Çalışkanlar mevkiinde meydana geldi. Servet Ç. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Barış A. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra yol kenarındaki su kanalına düştü. Barış A. ile yanındaki Hayrünisa B. ve Zümra B. ile diğer araçtaki Servet Ç. ve Neşe Ç. yaralandı.

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Yaralıların yardımına koşan çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına düşen araçta sıkışan Servet Ç. ve Neşe Ç. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir
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