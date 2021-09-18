HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Feci kazada yürek yakan detay! Evlilik yıldönümlerini kutlamak için yola çıkmışlar

Feci kazada yürek yakan detay! Evlilik yıldönümlerini kutlamak için yola çıkmışlar

18.09.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te 6'ncı evlilik yıldönümlerini kutlamak için yola çıkan ve geçirdikleri trafik kazasında ölen Rıdvan Ergül (29) ve eşi Güler Ergül'ün (31) cenazesi Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hurda yığınına dönen araçtaki 2 çocuğun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Feci kazada yürek yakan detay! Evlilik yıldönümlerini kutlamak için yola çıkmışlar

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik mevkiindeki kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Rıdvan Güler ve eşi Güler Ergül, iki çocuklarıyla evlilik yıldönümü kutlamak üzere Sapanca'ya gidiyordu. Henüz bilinmeyen nedenle Rıdvan Güler direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada Güler çifti öldü. Aynı araçta bulunan 3 yaşındaki Dila ve 1 yaşındaki Muhammet ise yaralandı.

4c06546b39878e821b9d5f45bea3b813

Çocukların hastanedeki tedavisi devam ederken, Güler çifti Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü'ne kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

19c2ab01e87ca3c81f24f848ddc1969c

Rıdvan Ergül'ün akrabası Nuri Kırık, "Sabah saatlerinde muhtemelen Sapanca tarafında bir yerde bir, iki günlük tatil yapmak için, evlilik yıl dönümlerini kutlamak için çocuklarını da alıp gidiyorlar" dedi.

Pendik'te feci kaza! Otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralıPendik'te feci kaza! Otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da tepki çeken görüntü! İçeride 11 aslan varAntalya'da tepki çeken görüntü! İçeride 11 aslan var
150 bin liraya aldığı otomobiliyle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu150 bin liraya aldığı otomobiliyle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Sancısı tutunca bindiği takside doğum yaptıSancısı tutunca bindiği takside doğum yaptı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Pendik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı!

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı!

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Kimsenin hoşuna gitmeyecek açıklama: Kapanmak zorunda kalacağız

Kimsenin hoşuna gitmeyecek açıklama: Kapanmak zorunda kalacağız

150 bin TL'ye aldığı aracıyla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

150 bin TL'ye aldığı aracıyla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.