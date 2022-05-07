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Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

07.05.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

44 yaşındaki Virginia López Severiano ABD, Kuzey Karolina'da çalıştığı ekmek fabrikasındaki gıda karıştırıcı makineyi temizlerken vücudunun yarısı makinenin içinde sıkışıp kaldı. Bir saat boyunca makinenin içinde kaldı. Talihsiz kadın hastaneye kaldırılsa da, aldığı ağır yaralar sebebiyle hayatını kaybetti.

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Virginia López Severiano, çalıştığı ekmek fabrikasındaki makinelerden birine sıkıştı. 90 dakikadan uzun süre makineden kurtarılamayan kadın, olayın ardından doktorların kolunu ameliyat etmeyi planladığı hastaneye kaldırıldı ancak aldığı yaralar nedeniyle kurtarılamadı.

TEMİZLERKEN MAKİNE AÇIKMIŞ

İtfaiye Şefi Phillip McDaniel, itfaiyecilerinin onu serbest bırakan kurtarma operasyonunu tamamlamak için uzun süre uğraştıklarını söyledi. Şef McDaniel, Kuzey Karolina, Azteca Market'teki makinenin kadın onu temizlemeye başladığında açık göründüğünü de sözlerine ekledi.

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ANNESİNİ ANLATTI

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Severiano'nun kızı Miriam Amado-Lopez, bir kızın sahip olabileceği en iyi anne olarak nitelendirdiği annesini andığı bir sosyal medya paylaşımında annesinin zorlu yaşamını ve ona nasıl dayanıklılığı ve sıkı çalışmanın önemini öğrettiğini anlattı.

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BİR AYDA İKİNCİ OLAY

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Olay, Kuzey Karolina'daki bir ekmek fabrikasında bir ay içinde gerçekleşen ikinci ölüm oldu. 22 yaşındaki Bibiana Arellano Delabra da, bir şeyler ters gittiğinde büyük bir endüstriyel karıştırma makinesini çalıştırıyordu ve ABD'deki en büyük unlu gıda ürünleri tedarikçilerinden biri olan Northeast Foods'ta ezilerek öldü.

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