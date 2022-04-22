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Tuvaletini yaparken süs havuzuna düşen adama timsahlar saldırdı! Sonu feci bitti

22.04.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamboçya'nın Puok kentindeki Kampong Tayong köyünde yaşayan 37 yaşındaki timsah bekçisi Sou Sothea, timsah dolu süs havuzuna tuvaletini yapmak istedi. Dengesini kaybeden Sothea, havuz düştü ve 5 timsahın saldırısına uğradı. Çığlık seslerini duyan köylülerin yardımıyla Sothea timsahların saldırısından kurtarıldı.

Tuvaletini yaparken süs havuzuna düşen adama timsahlar saldırdı! Sonu feci bitti

Kamboçya’da yaşanan bir olay herkesi şaşırttı. Kamboçya'nın Puok kentindeki Kampong Tayong köyünde yaşayan 37 yaşındaki timsah bekçisi tuvalet ihtiyacını gidermek için süs havuzunun yanına gitti. İçi timsahlarla dolu olan havuza idrarını yapmaya başlayan adamın bir anda ayağı kaydı ve kendisini havuzun içinde buldu.

KÖYLÜLERDEN YARDIM İSTEDİ

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Sothea’nın düştüğü havuzun içinde tam 5 timsah bulunuyordu. Adama aynı anda saldırmaya başlayan timsahlardan Sothea, çığlık çığlığa yardım istediği köylüler sayesinde kurtuldu. Çığlık sesleri üzerine bölgeye koşan köylüler, ellerindeki sopalarla timsahlarını ağzını açarak çiftçiyi kurtarmayı başardı. Sou Sothea ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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YOPUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

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İlk olarak Siem Reap'te bir hastaneye götürülen çiftçi, durumunun ağırlaşması üzerine Phnom Penh'deki Calmette Hastanesi'ne nakledildi. Durumu kritik olan çiftçinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kamboçya
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