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Fedon'dan sağlık durumu açıklaması: 'Hasta, kanser oldu, ölüyor' diyenlere gelsin

15.11.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkında 'Kanser oldu' haberleri çıkan ünlü sanatçı Fedon, 2 yıl önce böbreğinde bir tümör olduğunu ve ameliyatla alındığını belirterek "Sağlık durumum çok iyi" dedi. Bodrum'da yaşayan Fedon, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Fedon "Bugün 15 Kasım 2021. ‘Fedon hasta, kanser oldu, ölüyor’ diyenlere gelsin. Yıkılmadım, ayaktayım” diyerek denize atladı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü sanatçı Fedon Kalyoncu, sağlık durumu ile ilgili çıkan haberlere yaptığı açıklama ile açıklık getirdi.

"2 YIL ÖNCE AMELİYAT OLDUM"

2 yıl önce böbreğinde bir tümör ortaya çıktığını ve başarılı bir ameliyatla tümörün alındığını söyleyen Fedon, ameliyattan 15 gün sonra iyileşip çalışmaya başladığını dile getirdi.

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Şu anda sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade eden Fedon, “Allah sağlık verdiği müddetçe sahnelerde olacağım, sizlerle olacağım” diye konuştu.

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"ÇOK SAĞLIKLIYIM"

Fedon, "Hayırlı haftalar diliyorum. Bugün internette, sosyal medyada haberler dolaşıyor. Ben de şahit oldum, şahsen ben de üzüldüm. ‘Fedon kanser, Fedon çaresiz bir hastalığa yakalandı’ gibi haberler. Tabii doğru yanlış olarak tartışılır. 2 yıl önce böbreğimde bir tümör vardı, kanser olarak çıktı. Ameliyatımı başarılı bir şekilde oldum ve 10-15 gün sonra da çalışmaya başladım. Tabii kısmet 2 sene sonraya bu haberin çıkmasıymış. Şunu söylemek istiyorum, yanlış anlamayın. Çok sağlıklıyım. 2 yıldır sürekli çalışıyorum. Hastalık, kanser ağır bir laf ama kalp hastalığı gibi, grip gibi bir hastalık olarak görmeye artık alışmamız lazım. Çünkü zaman ilerliyor, çağ atladık, tedavisi mümkün. İşte karşınızdayım. Bakmayın böyle giyindiğime, sabahları biraz serin oluyor. Birazdan denize gireceğim” dedi.

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"FEDON KANSER OLDU, ÖLÜYOR DİYENLERE NİSPET" DİYEREK DENİZE ATLADI

Fedon, iskele üzerinde yaptığı açıklamanın ardından “Bugün 15 Kasım 2021. ‘Fedon hasta, kanser oldu, ölüyor’ diyenlere nispet gidiyorum” diyerek denize atladı.

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Bodrum
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