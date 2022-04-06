Fedon'un sağlık durumu nasıl? Ünlü şarkıcıdan kötü haber! İşte Fedon'un son sağlık durumu

Ünlü şarkıcı Fedon Kalyoncu'dan kötü haber geldi. Fedon Kalyoncu'nun sağlık durumu sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Ünlü ismin ameliyat olduğu öğrenildi.

FEDON'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fedon Kalyoncu, yaşadığı damar sorunu nedeniyle hastanede ameliyat oldu. Magazin dünyasındaki gelişmeleri sık sık aktaran Onur Akay'dan Fedon hakkında önemli bir açıklama geldi. Akay, yazdığı köşe yazısında ünlü sanatçı Fedon'un ameliyat olduğunu yazdı.

"DAMARLARINA STEND TAKILDI"

Akay, konu hakkında şöyle konuştu:

"75 yaşındaki sevilen sanatçımız Fedon Kalyoncu, bugün ayak damarlarındaki bir problem yüzünden ameliyat oldu ve damarlarına stend takıldı. Özel bir hastanede gerçekleşen operasyonun başarılı geçtiğini öğrendim."

"DÖRT SAAT SÜREN KALP AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ"

Akay, ayrıca "2011 yılında anjiyo olan ve kalp damarlarından üçünün tıkalı olduğu anlaşılan Fedon, dört saat süren bir kalp ameliyatı geçirmişti. 2019 yılında ise böbreğinde bir tümör ortaya çıkmış ve başarılı bir ameliyatla alınmıştı. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

