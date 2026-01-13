Felaketin ortasında ağaçta doğan 'Mucize bebek' 25 yaşında hayatını kaybetti!

Mozambik’te 2000 yılında yaşanan büyük sel felaketi sırasında bir ağacın üzerinde dünyaya gelerek “mucize bebek” olarak hafızalara kazınan Rosita Salvador Mabuiango, 25 yaşında yaşamını yitirdi. Mabuiango’nun, uzun süredir mücadele ettiği hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Aile ve yetkililerden alınan bilgiye göre Mabuiango, pazartesi günü yaşamını yitirdi. Kız kardeşi Celia Salvador, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Uzun süren bir hastalığın ardından hayatını kaybetti. Çok üzgünüm” dedi.

DÜNYA BU DOĞUMU KONUŞMUŞTU

Rosita Mabuiango, Şubat 2000’de Limpopo Nehri’nin taşmasıyla ülke tarihinin en yıkıcı felaketlerinden birine sahne olan seller sırasında doğmuştu. Felaket nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce insan evsiz kalmıştı. Annesi Carolina Cecilia Chirindza, sel sularından kaçarken bir ağaca sığınmış, dört gün boyunca yiyeceksiz beklediği sırada doğum yapmıştı. Anne ve bebeği, bir Güney Afrika askeri helikopteri tarafından fark edilerek vinçle kurtarılmış, bu görüntüler dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Felaketin ardından Rosita Mabuiango ve annesi, aynı yıl ABD’ye giderek Kongre üyelerine hitap etmiş, yaşananlara dikkat çekmişti.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Aile kaynakları, Mabuiango’nun yıllardır kansızlık (anemi) hastalığıyla mücadele ettiğini, son dönemde durumunun ağırlaşması üzerine iki haftadan fazla süredir hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Annesi ise kızının aynı zamanda tüberküloz hastası olduğunu açıkladı.

Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo, Mabuiango’nun vefatının ardından yaptığı açıklamada, “O, Mozambik’teki kız çocukları için bir semboldü. Ailesine ve tüm Mozambik halkına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

İSTEDİĞİ EĞİTİMİ ALAMADAN GİTTİ

Doğduğu Chibuto kentinde büyüyen Mabuiango, liseyi burada tamamladı ve beş yıl önce bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ailesi, Mabuiango’nun petrol-kimya mühendisliği eğitimi almak istediğini ancak hükümetin eğitim desteği vaadine rağmen burs alamadığını dile getirdi.

Siyasi analist Charles Mangwiro ise Mabuiango’nun ölümünü, ülkedeki sağlık sistemine yönelik bir uyarı olarak değerlendirerek, sağlık çalışanlarının maaşlarının gecikmesi ve temel ilaç eksikliklerine dikkat çekti.

Chibuto Belediye Başkanı Henriques Machava, cenaze törenine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ve masrafların belediye tarafından karşılanacağını açıkladı.