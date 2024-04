Fenerbahçe'de tarihe geçen genel kurul sona erdi! Kongre üyeleri yönetime tam yetki verdi! 4 madde konusunda yönetim ne derse o olacak...

Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirildi. Rekor katılımın yaşandığı genel kurulda yönetime 4 madde konusunda tam yetki verildi. Sarı-lacivertlilerin geleceği, yönetimin alacağı kararlardan sonra netlik kazanacak.

4 MADDE KONUSUNDA TAM YETKİ

Fenerbahçe'de aşağıdaki maddeler için mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi.

1) Uygun tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçına çıkmamak ya da U19 takımıyla çıkmak.

2) Önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası’na katılmamak ya da U19 takımıyla katılmak.

3) Türkiye’deki futbol faaliyetleri kararlarından bağımsız olarak yurtdışı futbol yapılanmasına ve organizasyonuna başlamak.

4) Yaşanılan olaylarla ilgili UEFA ve FIFA’nın ilgili kurullarına başvuruda bulunmak.

ALİ KOÇ'TAN ÇOK SERT İFADELER

"LİGDEN ÇEKİLME OPSİYONUNU MASADAN KALDIRIYORUZ"

"Yaptığımız tüm görüşmelerde, en az tercih edilen opsiyonumuz ligden çekilme olarak ifade edildi. Buradaki en önemli neden, ne hukuksal ne ekonomik tarafı, niye ben burada muhatap olmadıklarımla bir alt ligde muhatap olayım. Bunu da anlayışla karşılıyoruz. Bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz. Maçlara 19'la da çıkmanın bir esprisi yok. Onun için Dzeko, Tadic, Mert Hakan'a sesleniyorum, çıkın ne yapacaksınız yapın, o şampiyonluğu bize getirin.

"URFA'YA SEYAHAT PLANI YAPMAYIN"

Gelelim bir sonraki opsiyonumuza Süper Kupa. 2 kere taraftarımıza çağrıda bulundum, 2 Nisan akşamına kadar Urfa seyahat planı yapmayın, bilet almayın diye. 2 Nisan gecesindeyiz. Aynı çağrıyı tekrar yapıyorum. Lütfen Urfa'ya sehayat planı yapmayın, biletleri rezerve etmeyin."

"SÜPER KUPA İÇİN 2 OPSİYONUMUZ VAR"

"Süper Kupa için iki opsiyonumuz var. Biri hiç çıkmamak. İkinci opsiyonumuz U19'la çıkmak. Büyüklerimizden aldığımız görüş, bu görüş sürecinde radikal bir tepki olacaksa, Süper Kupa ile başlamalıyız dendi. Ben buna arkadaşlarımla birlikte katılıyorum. İlkesel nedenlerle katılıyorum. Sen bize ülke puanı diyeceksin, ondan sonra rakibimiz kabul etmedi diyeceksin. Sonra Karagümrük maçını tarihini değiştirelim diyeceksin, Karagümrük kabul etmezse ne olacak deyince, biz onu hallederiz diyeceksin. Karagümrük'ü hallediyorsun, Galatasaray'ı halledemiyorsun. Siz buranın amirisiniz, vereceksiniz kararı geçeceksiniz."

"TÜRKİYE KUPASI'NA KATILMAMA DÜŞÜNCESİNDEYİZ..."

"Urfa Stadı'nda yıllardır top oynanmamış. Dolayısıyla biz bu maça U19 takımıyla çıkma opsiyonunu sizin önünüze getireceğiz. Bu ıslıklardan anladığım, "Hiç çıkmayın, U19'la çıkacağınıza" Bizim de tercihimiz o. Ama işin mali tarafını o kadar önemsemiyorum. Ama hukuki tarafında onlara bu malzemeyi veremeyiz. Bunu, burada sizden yetki isteyeceğiz. Verip vermemek size kalmış. Önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na katılmamak. Üçüncü size sunacağımız opsiyon. Türkiye Kupası'na, önümüzdeki sezon için en az iki sezon Türkiye Kupası'na katılmamamız düşüncesindeyiz."

"Buradaki durum nedir, 3 ay ile 1 yıl hak mahrumiyeti ama bence bu göze alınacak bir durumdur. Türkiye Kupası'na elde edilecek gelir, iade edilecek. Zaten külliyen zarar. Dolayısıyla o tarafı da o kadar önemli değil. Önümüzdeki sene yeni bir format oluyor, Fenerbahçe'siz yapsınlar o formatı. Türkiye Kupası'nda mali tablodan çok tasarruf edeceğimiz bir tablo ortaya çıkıyor."

1- Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak

2- Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak

3- Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek

4- Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN"

"Değerli kongre üyelerimiz, Türkiye'nin en büyük ailesi Fenerbahçe'nin sevgili mensupları, karşımda gördüğüm pankartlar beni ve arkadaşlarımı duygulandırdınız. Zaten dik durduk, eğilmedik sıkıntı buradan doğuyor. Teşekkür ediyorum, bence pankartı kaldıralım. Tüylerim diken diken oluyor"

"Olağanüstü bir kongreye, olağanüstü olağanüstü olağanüstü katılım. İşimiz çok, anlatacağımız ve konuşacaklar çok. Olağanüstü diyorum, Olağanüstü Genel Kurul olduğu için değil. Mübarek Ramazan ayında çok kısa süre içinde tribünleri bu şekilde doldurmanız olağanüstü. Bu sayıyı yakalayamamızı isteyen düşmanlarımız vardı. Bu katılımla düşmanı, trolleri boşa çıkardınız. Helal olsun size."

"OLASI SONUÇLARI KARARLAŞTIRMAK İÇİN BURADAYIZ"

"Camia olarak uzun yıllardır hukuki, ekonomik, sosyal birçok alanda ağır bir mücadeleyi sürdürmek zorunda bırakıldık. Zaten bugün burada, bu şekilde bulunmamızın sebebi de pervasızca ve namertçe emeğimizin ve hakkımızın gasp edilmesinin karşı sürdüreceğimiz mücadelenin yöntemini ve olası sonuçlarını değerlendirmek ve kararlaştırmak için buradayız."

"NE SESİMİZİ DUYAN VAR..."

"Dik durduk, eğilmedik! Sıkıntı da buradan doğuyor! Son maçımızda Trabzonspor ile, dünyanın hiçbir normal ülkesinde tamamlanmasına izin verilmeyecek bir maçı, bir kez daha oynamak zorunda bırakıldık. Daha evvel, birçok kez yaşadığımız gibi, bir kez daha planlı bir organizasyonla emeklerimiz çalınmaya teşebbüs edildi. Korkarım bunlar sezon sonuna kadar devam edecektir. Bu yaşananlar, birazcık vicdanı olan herkesi rahatsız edecek boyuttadır. Ne sesimizi duyan var, ne utanan, ne sıkılan! Bugün burada olağanüstü toplanmamızın sebebi sadece o maçta yaşananlar değil, çok daha fazlasıdır. Son maçlarda kaybettiğimiz 3 şampiyonluk, sözde şike kumpası, kirli ittifaklarla şampiyonluklarımızın çalınması, saha içinde insanları çıldırtan kararlar, TFF ve kurullarının çifte standart yaptırımları, başarı için her yol mübah anlayışı ile kin ve nefret kusan bazı rakipler ve saymakla bitmeyecek birçok olay. Bizlere artık yeter dedirtti. Gerçek anlamda yeter, o bildiğiniz yeter değil!"

"ÜLKEMİZİ FUTBOL ÜZERİNDEN KAOSA SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞANLAR VAR"

"Biz camia olarak bana göre akıl almaz bir sabır gösterdik. Sağduyu ile yıllarca bize yapılan haksızlıkları haykırdık. Ülkemizi planlı bir şekilde, daha önce de yaptıkları gibi futbol üzerinden kaosa sürüklemeye çalışanlar var dedik ve diyoruz ancak ne sesimizi duyan var ne utanan ne sıkılan! Kısacası dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmamış, yaşanmayacak ve yaşanmasına izin verilmeyecek anormalliklere ve haksızlıklara 20 yıldır maruz bırakıldık. Bu duruma tepki göstermemek, hayatın olağan akışına aykırı. Onun için bugün buradayız."

"BU DURUMA MÜSADE EDİLMİŞTİR"

"Trabzonspor maçında yaşadıklarımıza değinmek istiyorum. Bu bardağı taşıran son damla olmuştur. Maç sonrasında yaşananlar organize ve planlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu herhangi bir futbol maçında yaşanan olaylardan ibaret değildir. Açık ve net söylüyorum, bu duruma göz yumulmuş ve müsaade edilmiştir. Böyle düşünüyoruz çünkü gergin geçeceği belli bir maçta valilik ve emniyet müdürlüğü gereken güvenliği sağlayamamıştır. Bugün genel kurul toplantısındayız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü çok daha iyi bir güvenlik tedbiri almıştır!"

"Trabzon'da yaşanan güvenlik zafiyeti hiçbir şekilde hafife alınacak bir konu değildir. Görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlilerden devletimiz hesap soracak mı? İçişleri Bakanlığımız gerekli soruşturmaları yapacak mı, takipçisi olacağız. Maça gelen taraftara üst araması yapılmamıştır. Passolig tüm takım taraftarlarına açılmıştır. Maskeli taraftarlar nasıl oluyorsa, bir şekilde göz ardı edilmiştir. Karadeniz insanına pek çok sıfat addedebilirsiniz, bunlardan biri merttir. Mert olan insan tribünde maskeyle olmaz. Zaten onlardan biri sahaya atladı."

"HER DAKİKA GERGİNLİK ARTTI"

"Yüzlerce kişi futbolcularımıza saldırmak için sahaya girmiş ve 12 kişi tutuklanmış ve sadece 5 kişi gözaltındadır. Ancak buna mukabil, meşru müdafaa yapan futbolcularımız ve çalışanlarımız disiplin kuruluna sevk edilmişlerdir. Trabzonspor maçı çoğu zaman gergin geçer ama bu maçta hiç görmediğimiz kadar cisimler sahaya atılmıştır. Her dakika gerginlik artmıştır. Biz bunu İstanbul'dan görüp, hocamıza, "İstediğin an takımı sahadan çekebilirsiniz" derken, Trabzon Emniyeti burnunun dibindeki maça müdahale edememiştir"

"Biz bu maçtan beri yurtdışıyla temas halindeyiz. Niye temas halindeyiz çünkü başımıza gelecekleri bildiğimiz için. Gözlemciler hatta yabancı gözlemciler hakeme tam puan vermişlerdir. Bizim temasta olduğumuz gözlemci uzmanlar, "Bu Avrupa'da olsa hakemin lisansı iptal olur" diyorlar ama TFF'nin getirdiği neredeyse tam puan vermiş!"

"YALANIN İNSAN VERSİYONU"

"Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece "Olmamalıydı" deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince."

"FUTBOLCULARIMIZ KAHRAMANCA ARMAMIZI TEMSİL ETTİLER"

"TFF'miz, onların anlayışına göre oyuncularımız kaçmalıymış! Kaçsalarmış bütün bunlar yaşanmazmış! Herhalde futbolcularımızın uslu uslu dayak yemelerini bekliyorlardı! Kahramanca armamızı temsil ettiler orada! "En kabul edemediğim bu kanallarda ve benzerlerinde işlenen, "Fenerbahçeli futbolcular saha ortasında sevinmemeliymiş" Onların bir futbolcusu açıklama yapıyor, "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim" diyor. Daha 3 ay önce burada aldığınız galibiyeti kutladınız. Bu kadar mı geçmişi çabuk unutuyorsunuz? Mert Hakan eli cebinde gelmiş, neresinde gelseydi!"

"GEÇMİŞ OLSUN MESAJI GELMEMESİ MANİDAR"

"Fenerbahçe'nin ülkesi ve vatanı için duruşu apaçık ortadayken, bu maçtan sonra tek bir siyasi partiden, devlet erkanından, TFF'den veya herhangi bir futbol paydaşından, geçmiş olsun mesajı gelmemesi son derece manidar ve bir o kadar da derin anlam taşımaktadır."

"ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞUMUZA ENGEL OLAMADILAR"

"Pendikspor maçı, 2006'daki Denizli maçından daha çok durdu. Orada hedefe ulaşamadılar. Trabzon maçında da şampiyonluk yolculuğumuza engel olamadılar. Ama sanmayın ki, teşebbüs etmeye devam etmeyecekler. Biz oraya gidiyoruz, yönetimler arasında bir sıkıntı yok, sahada oyuncular arasında sıkıntı yok, böyle gerginlik, böyle olaylar, daha yakın zamanda başka bir İstanbul takımıyla 5-1 yenildiği zaman tribündeki görüntüler, hayret verici!"

"5 TAKIMDAN SADECE F.BAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞU YOK"

"Az önce sayın Acun Ilıcalı'nın desteği ile hazırlanan videonuz eminim benim gibi hepinizin duygulanmasına, yeniden öfkelenmesine neden olmuştur. Üstelik bu videoda gördükleriniz yaşadıklarımızın kısa bir özeti! Son bir istatistik paylaşacağım, oradan da ana konumuza geleceğiz. Bu istatistik de sizi öfkelendirecek. Son 5 sene, 5. sene bu sene olmak üzere 30. hafta itibariyle puan durumu. İki tablomuz ise son on sene, onuncu bu senenin 30. haftası olması itibariyle. Bu tablo, son 5 senedeki takımların, şampiyon olmuş takımların puanlarını gösteriyor. Hepsi 178 maç yapmış. Bu tablodaki 5 takımdan sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok bu süreçte! 10 seneye bakalım, bu sezon dahil on sezon. Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanı almış. Bu on senede Galatasaray 4, Beşiktaş 3, Başakşehir ve Trabzonspor 1 olmak üzere 9 şampiyonluk 4 takım arasında paylaşılmış. Fenerbahçe yine şampiyon olamamış"

"HAYATIMIN EN BÜYÜK GURURU"

"Niye hep Fenerbahçe yaşamış? İşte onun için biz bugün buradayız. Bugün burada tepkimizi adaletsizliğe, haksızlığa, isyanımızı göstermek için toplandık. Benim için şahsim için söyleyebilirim, yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımız bunu söyleyebilir, bugün burada, en azından şahsım için söylüyorum, hayatımın en büyük gururunu yaşattınız. Buraya gelip bu haksızlığa karşı isyanınızı göstermek için. Allah hepinizden razı olsun. Bunu görünce, Fenerbahçe'nin hiçbir zaman sırtının yere gelmeyeceğini görüyorum! Fenerbahçe tek başına da olsa dimdik ayakta duracağının en güzel ifadesi bugün burada bu topluluktur. Sizlerin başkanınız olmaktan iftihar ediyorum"

"F.BAHÇE'Yİ TESLİM ALAMAZSINIZ"

"Neden hep Fenerbahçe? Bize neyin diyeti ödetilmek isteniyor! Bu haksızlıklar ne zaman son bulacak! 100 yıllık kulüpleri birbiriyle çatıştırarak futbol üzerinden yeni bir toplumsal kaos mu çıkartmaya çalışıyor birileri? Bu saldırıyı planlayanlar, siz Fenerbahçe'nin tarihine hiç baktınız mı? Henüz 11 yıllık kulüpken bile işgal kuvvetlerine boyun eğmeyen Fenerbahçe'yi bu zorbalıklarla teslim alabileceğinizi sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz! Tarihten hiç ders almamışsınız!"

"ÇEKİLİRSEK KİMİN OTOBÜSÜNE KURŞUN ATACAKLAR"

"Bize yapılanlar bir konsorsiyum! Hedef hep Fenerbahçe! Acaba biz ligden çekilsek kimin otobüsüne kurşun atacaklar? Kimin başkanına kumpas kurup cezaevine atacaklar! Hangi takımı linç etmeye çalışacaklar! Biz ne boyun eğeriz ne şampiyonluklar, kupalar uğruna inandığımız değerlerden en ufak taviz vermeyiz. Bu da böyle bilinsin!"

"2 ALTERNATİFİMİZ VAR"

"2 alternatifimiz var aslında. Herkes bir alternatif üzerinde odaklandı. İki tane uç alternatifimiz var. Biri hiçbir şey yapmamak, biri de futbol faaliyetlerini askıya almak. Biz artık hiçbir şey yapmamaktansa bundan sonraki süreçte itiraz bayraklarını kaldırarak, kendi göbek bağımızı kesip, her gün ölmektense bir gün ölmeyi düşünerek sizlerin huzuruna çıktık."

"EN AZ ZARAR VEREN FORMÜLLERİ SEÇMELİYİZ"

"Tek tek opsiyonlara girmeden özet görüşleri paylaşacağım. Hiçbir şey yapmamak, yapılabilecek en kötü tercihtir, muhakkak bir şey yapmalıyız dendi. Ne yapılacaksa, kademeli, ölçülü ve zamanlaması doğru olmalı dendi. Kamuoyuna ve yetkililere en güçlü mesajı verirken, bize de en az zarar veren formülleri seçmeliyiz dendi. En uç opsiyonlardan biri olan ligden çekilme, hepinizi anlıyorum. Bu tiyatronun figüranı olmayalım diyorsunuz. Ama figüran olmamakla, meydanı boş bırakmamak arasındaki dengeyi de iyi düşünmemiz gerekiyor."

"LİGDEN ÇEKİLME EN SON ADIM OLMALI"

"Şampiyonluk şansımız devam ederken, yılmadan sonuna kadar mücadele edip, meydanı boş bırakmayalım, ligde kalan maçlara genç takım ile çıkalım. Ligden çekilmeyi sezon sonunda bir kez daha değerlendirelim. Ligden çekilme, bu sezonun tüm emeklerini çöpe atmak olur. En kararlı adımları atalım, ligden çekilelim. Buna mukabil yine bir görüş, en kararlı adımları atalım, ligden çekilme dahil olacaksa da en son adım olmalı."

"FAALİYETLERİ ASKIYA ALMAYI DEĞERLENRİMİYORUZ"

"Bu görüş çok ağır bastı, ligden çekileceğimizi faaliyetleri donduralım. Benzer sorunları yaşamaya devam edeceğiz diyenler oldu. Lige genç takımla devam edelim, Süper Kupa ve Avrupa'ya A takımla çıkalım görüşü oldu. Şimdi bizim görüşümüz, bu konuyla ilgili, futbol faaliyetlerini askıya almayı şu anda hiç değerlendirmiyoruz."

"ASKIYA ALMAK DEMEK, AMATÖR KÜME DEMEK"

"Bunun için hazırlıklı olmamız gerek. Faaliyetlerimizi başka bir alanda devam ettireceğimiz alanda hazırlık olmamız gerek. Buradaki haksızlık devam ederse, bir bacağımız yurt dışında olsun görüşü var. Ancak askıya almak demek, amatör kümeden başlamak demek tekrar hazır olduğumuzda. Bunu da aşarız bir nebze. Süper Lig'de bir kulüple birleşiriz. Ama bunların en ince ayrıntısına kadar düşünülmesi gerek. Doğru düzgün bir yurt dışı yapılanmamız, bu konuyu gündemimize getirmiyoruz."

"UEFA'DAN GAYRIRESMİ GÖRÜŞ ALDIK"

"Ligden çekilmenin ikinci yöntemi, üst üste iki maça çıkmamak. Hukuken ne demek, öncelikle UEFA ile konuştuk. Gayriresmi görüş aldık. "Biz bu sene ligden çekildik. Ama seneye ikinci ligdeyiz, Avrupa'da oynayabilir miyiz?" Bu tamamen yerel federasyonun kararı dediler. Bu alternatifte Avrupa'nın ne olacağı belli değil. Yöneticilerimize 3 ay ile 1 yıl arası hak mahrumiyeti verilmesi söz konusu. Biliyorsunuz, 7405 sayılı spor yasası gereğince, beş senede toplam iki yıl, bir seferde bir yıl hak mahrumiyeti alanların yöneticilik sıfatı düşmektedir. Mücadele ettiklerimizle ellerine büyük bir koz veriyor oluruz. Onlara keyfi bir şekilde yöneticiliği düşürme hakkı vereceğiz."

UĞUR DÜNDAR GÜNDEMİ OKUDU

Uğur Dündar gündemi katılımcalara okurken gündem kabul edildi. "17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden, futbol A Takımımız'ın Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi."

"KUŞAKTAN KUŞAĞA ANLATILACAK BİR GÜN"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar: "Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçemizin saygıdeğer kongre üyeleri, hepinizi en içten sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Bugün kulübümüzün şanlı tarihine çok önemli ve kuşaktan kuşağa gururla anlatılacak bir gün için toplanmış bulunuyoruz."

EROL BİLECİK: MİNİMUM SAYIYI GEÇTİK

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik "Sevgili büyük Fenerbahçeliler hoş geldiniz. Sanki bir yaz günü kadar bir sıcak, muazzam da bir yaza giriş günü yaşıyoruz. Bu birçok şeyin habercisi. Biraz daha sabrınıza ihtiyacımız var. Böylesine bir ortamda olmaktan duyduğumuz gururu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Sabrınız için tekrardan teşekkürler"

"Sevgili Fenerbahçeliler, bugünü iyi not edin. Bugün 22.588'i geçmiş bulunuyoruz. Bugün hepinizin, ileride bir gün, "O günü çok iyi hatırlıyorum, ben de oradaydım" diyeceğiniz bir gün. Bugün, hakkımızı aramak için ayağa kalkacağımız gün."

ALİ KOÇ'A ÖZEL PANKART

Aynı zamanda doğum günü olan Ali Koç'a tribünlerden özel bir pankart açıldı. Açılan pankartta "Yolu sen çizdin, birlikte yürüyeceğiz. Sonsuza kadar" yazdığı görüldü.

OSAYI VE FERDİ DE EŞLİK ETTİ

Ali Koç ve İsmail Kartal'a, futbolculardan Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu da eşlik etti. Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerini alan kongre üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı.

SADETTİN SARAN DA KONGREYE KATILDI

Bu arada Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adayı Sadettin Saran da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı Ülker Stadyumu'na giriş yaptı. Saran, girişte yaptığı kısa açıklamada, "Bugün tarihi bir gün. Önemli olan Fenerbahçe" dedi.

BAŞKAN VE ÜYELER ALAN GİRİŞ YAPTI

Statta düzenlenecek toplantı öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle futbol A takımı teknik direktörü İsmail Kartal, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde alana giriş yaptı.