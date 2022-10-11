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  4. Fenerbahçe dolu dizgin giderken FB TV'nin spikeri Seçil Menteş güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Güneş gibi doğdun maşallah'

Fenerbahçe dolu dizgin giderken FB TV'nin spikeri Seçil Menteş güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Güneş gibi doğdun maşallah'

11.10.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe TV'de sunucu olarak izleyici karşısına çıkan Seçil Menteş, kısa sürede Fenerbahçe taraftarının göz bebeği oldu. Güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü spikerin pozlarına yorum yağdı.

Fenerbahçe dolu dizgin giderken FB TV'nin spikeri Seçil Menteş güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Güneş gibi doğdun maşallah'

Fenerbahçe TV'nin sunucusu Seçil Menteş, yalnızca meslek hayatıyla değil, kendine has güzelliğiyle de dikkatleri üzerine topluyor. Bir süre yurt dışında yaşayan Menteş, Türkiye'ye döndükten kısa bir süre sonra Fenerbahçe TV'nin ekran yüzü olmuştu.

Halit Armay Lisesi'nden mezun olan Seçil Menteş, İstanbul Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünü bitirdi.

Fenerbahçe dolu dizgin giderken FB TV'nin spikeri Seçil Menteş güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Güneş gibi doğdun maşallah'

Üniversite öğrencisiyken yabancı dilini geliştirmek için bir süre ABD'de yaşayan güzel sunucu, FOX News kanalında staj yaptı.

Fenerbahçe dolu dizgin giderken FB TV'nin spikeri Seçil Menteş güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Güneş gibi doğdun maşallah'

Türkiye'ye döndüğünde Fanatik gazetesinde çalışan Seçil Menteş, çok geçmeden Fenerbahçe TV'de kamera karşısına geçti.

Fenerbahçe dolu dizgin giderken FB TV'nin spikeri Seçil Menteş güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Güneş gibi doğdun maşallah'

Seçil Menteş'e, sosyal medyada övgü dolu yorumlar yağıyor.

Fenerbahçe dolu dizgin giderken FB TV'nin spikeri Seçil Menteş güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Güneş gibi doğdun maşallah'

Taraftarlar, ünlü spikere ''Bir güneş gibi doğdun maşallah'' ve ''Bu güzellik gerçek mi?'' gibi yorumlar da bulunuyor.

Fenerbahçe dolu dizgin giderken FB TV'nin spikeri Seçil Menteş güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Güneş gibi doğdun maşallah'

Instagram'da epey aktif olan Seçil Menteş'ın, 10 binden fazla takipçisi mevcut.

Fenerbahçe dolu dizgin giderken FB TV'nin spikeri Seçil Menteş güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Güneş gibi doğdun maşallah'

Seçil Menteş, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Fenerbahçe dolu dizgin giderken FB TV'nin spikeri Seçil Menteş güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Güneş gibi doğdun maşallah'

İŞTE GÜZEL SPİKERİN INSTAGRAM POZLARI

Fenerbahçe dolu dizgin giderken FB TV'nin spikeri Seçil Menteş güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Güneş gibi doğdun maşallah'

Fenerbahçe dolu dizgin giderken FB TV'nin spikeri Seçil Menteş güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Güneş gibi doğdun maşallah'

Fenerbahçe dolu dizgin giderken FB TV'nin spikeri Seçil Menteş güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Güneş gibi doğdun maşallah'

Fenerbahçe dolu dizgin giderken FB TV'nin spikeri Seçil Menteş güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Güneş gibi doğdun maşallah'

Fenerbahçe dolu dizgin giderken FB TV'nin spikeri Seçil Menteş güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Güneş gibi doğdun maşallah'

Fenerbahçe dolu dizgin giderken FB TV'nin spikeri Seçil Menteş güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Güneş gibi doğdun maşallah'

Fenerbahçe dolu dizgin giderken FB TV'nin spikeri Seçil Menteş güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Güneş gibi doğdun maşallah'


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fenerbahçe fenerbahçe tv sosyal medya
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