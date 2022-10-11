Fenerbahçe dolu dizgin giderken FB TV'nin spikeri Seçil Menteş güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Güneş gibi doğdun maşallah'

Fenerbahçe TV'nin sunucusu Seçil Menteş, yalnızca meslek hayatıyla değil, kendine has güzelliğiyle de dikkatleri üzerine topluyor. Bir süre yurt dışında yaşayan Menteş, Türkiye'ye döndükten kısa bir süre sonra Fenerbahçe TV'nin ekran yüzü olmuştu.

Halit Armay Lisesi'nden mezun olan Seçil Menteş, İstanbul Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünü bitirdi.

Üniversite öğrencisiyken yabancı dilini geliştirmek için bir süre ABD'de yaşayan güzel sunucu, FOX News kanalında staj yaptı.

Türkiye'ye döndüğünde Fanatik gazetesinde çalışan Seçil Menteş, çok geçmeden Fenerbahçe TV'de kamera karşısına geçti.

Seçil Menteş'e, sosyal medyada övgü dolu yorumlar yağıyor.

Taraftarlar, ünlü spikere ''Bir güneş gibi doğdun maşallah'' ve ''Bu güzellik gerçek mi?'' gibi yorumlar da bulunuyor.

Instagram'da epey aktif olan Seçil Menteş'ın, 10 binden fazla takipçisi mevcut.

Seçil Menteş, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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