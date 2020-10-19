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Fenerbahçe, Garry Rodrigues’in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.10.2020 18:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini TFF'ye resmen bildirdi.

Fenerbahçe, Garry Rodrigues’in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

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