İsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklaması! ''Galatasaray Konya'yı yenemez''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Kartal, ligin son haftasında İstanbulspor ile karşılaşacaklarını belirterek, "Son maçımıza çıkacağız. Takım olarak kazanmak istiyoruz. Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim, Allah’ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum. Maçımıza tüm taraftarlarımızı bekliyorum. Onlara her zaman ’bu takıma, bu oyunculara güvenin’ dedim. Şu ana kadar taraftarlarımızı, camiamızı mahcup etmediğimizi düşünüyorum. Dış etkenler yüzünden gerideyiz. Hafta sonu her şey lehimize dönebilir. Ben şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZ NASIL KONYA’DA PUAN KAYBETTİYSEK, ONLAR DA AYNISINI YAŞAYABİLİR"

Konya deplasmanında kendilerinin puan kaybettiğini ve bunu Galatasaray’ın da yaşayabileceğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray, Konya deplasmanında oynadığı son 3 maçı kaybetti. Birinde ben vardım. Biz nasıl Konya’da puan kaybettiysek, onlar da aynısını yaşayabilir. Biz Konya maçında büyük hasar aldık. 11 pozisyona girdik, bunların 8 tanesi yüzde yüz gol pozisyonu. Bazen olmayınca olmuyor. İlk maç onlara karşı yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiştik ve 7-1 kazanmıştık. Bu maçta ise değerlendiremedik" diye konuştu.

"İFTİRA ATTILAR, EMEĞİMİZE SAYGISIZLIK YAPTILAR"

Yapıcı eleştirilerin olması gerektiğini ancak yalan, yanlış ve hakarete varacak ifadelerin kendisini üzdüğünü anlatan Kartal, şöyle devam etti:

"Bir senedir beraberiz. Objektif bir insanım. Beni, ekibimi ve oyuncularımı itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Doğruları öğrenmeden birilerinin kendi adına kariyerleri için daha farklı yerlerde daha farklı iş alabilme adına yalan konuşmaları oldu. İftira attılar, emeğimize saygısızlık yaptılar. Sosyal ve görsel medyada sürekli bir saldırı var. Ben bunu kabul etmiyorum. Eleştiri olacak ama yapıcı eleştiri olursa futbol da gelişir. Bu eleştiri değil, bel artı vurma var. Bunları anlamış değilim. Bu kulübe her geldiğimde oynattığım futbolla bütün istatistikleri paramparça etmişim."

"AVRUPA’DA EN FAZLA GOL ATAN 3 TAKIM ARASINDAYIZ"

Sarı-lacivertli ekipte üçüncü dönemini yaşadığını hatırlatan Kartal, her dönemde önemli hakem hatalarına maruz kaldıklarını ifade ederken, an itibarıyla Avrupa’da en fazla gol atan 3 takım arasında olduklarını da dile getirdi ve, "Sürekli olumsuz eleştiri yapıyorlar. Değişiklikler yanlış diyorlar. Bana göre yüzde 90’ı doğru. Rize’de 1-0 mağlubuz o 3 değişikliği yaptığım anda o 3 adam maçı aldı, kimse bahsetmedi. Trabzon’da yaşananlar ortada ama kimse bahsetmiyor. Bu takımı buraya futbolcular getirmiş diyenler var. Geçen sene çok farklı sistemde oynayan takım, 12-13 oyuncu geliyor. Onları çalıştıracaksın, kendi sistemine inandıracaksın ve böyle güçlü bir oyun ortaya çıkacak. Ayrıca buna sadık kalarak oynayacaklar, bunlar kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE’DEN AYRILDIKTAN SONRA 7 KULÜPTEN TEKLİF ALDIM"

Oyuncularının büyük emeği olduğunu ve başarının ekiple yakalandığını aktaran Kartal, şöyle konuştu:

"Sezon başından beri nasıl çalışıyoruz, neler yapıyoruz hepsinin kayıtları var. Futbolcuların da tüm ekibin de büyük emeği var. O zaman bütçelere bakarsak. Bana bu söylendi, hala söylüyorlar. Galatasaray maçında devre arasında gördünüz soyunma odasını. Sonuçta hepimiz insanız. Elbette hatalarımız var. Futbol öyle bir şey ki Guardiola ya da Klopp onlar da dört dörtlük değil. İşin içinde teknik taktik var. Futbol dipsiz bir kuyu.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra 7 kulüpten teklif aldım, bir tanesi İran Milli Takımı. Dünya Kupası’na gidiyordum işim olmadı. Ben kendi reklamımı yapacak biri değilim. Burada bir emek var. Ekibimizle çok çalıştık. 5 sayfa istatistik var. Kulüp tarihi, rekorları. Türk futbol tarihi, rekorları. Bu kadar eleştiri saldırı insanın hoşuna gitmiyor. Ben de ara ara boştayken televizyon kanalları beni davet ettiler, bir gün bir tanesine ağzımdan kötü bir laf çıkmış mı. Ben buradan gideyim, benim yerime gelsinler bana yapılanları kendileri ister mi? Bu art niyet mi kıskançlık mı anlayamıyorum."

"GÜCÜMÜ TARAFTARLARIMIZDAN ALIYORUM"

İsmail Kartal, kendisine ilişkin tüm olumsuzlukların karşısında sarı-lacivertli taraftarlardan aldığı güçle durabildiğini dile getirdi. Zor zamanlarında desteklerinden dolayı ailesine teşekkür eden Kartal, "Ailem, camia içinden bazı dostlarım beni her zaman motive etti. Beni bırakmadılar, hep destek verdiler. En büyük konsantrasyonum, dik durmamı en çok sağlayan Fenerbahçe taraftarıdır. Benim gerçek anketim burasıdır. Sezon başından bugüne ne oyuncularıma ne bana tek kelime edilmedi. Eğer burada bana karşı bir mırıldanma olursa onu zaten hissederim, böyle bir şey olsa zaten izin ister ayrılırdım. Onlar beni ayakta tutuyor, bana güveniyorlar, inanıyorlar. Taraftarların bana olan inancıyla hep dik durdum. Ben en büyük gücü taraftarlarımızdan alıyorum" sözlerini sarf etti.

Sezon başında Fred ve Szymanski’yi olmazsa olmaz transferler olarak başkana sunduğunu aktaran Kartal, oyun sistemi hakkında Tadic ve Fred gibi oyuncularla görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

"HER ŞEYE RAĞMEN 2-1 ÖNDEYDİK AMA HAKEM FACİASIYLA 2-2 BİTTİ"

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Olympiakos’a karşı oynadıkları maçta İrfan Can’ı sakatlık nedeniyle oyundan çıkardığını da anlatan Kartal, "Elenince moral bozukluğu yaşadık ve o durumda Sivas’a gittik.120 dakika futbol oynayan bir takım bu kadar yapabilir. Fred, İrfan ve İsmail orada ayakta kaldı. Diğerleriyle rotasyon yapamadık, 120 dakika oynadılar. Herkes sağlıklıyken biz zaten yapabileceklerimizi yaptık. Sivas’ta da puan kaybettik, tamam beni eleştirin ama nedene bir bakın. Her şeye rağmen 2-1 öndeydik ama hakem faciasıyla 2-2 bitti. Her şey çok normal gibi konuşuyorlar, her şeyin sorumlusu benmişim gibi ama ben bunu kabul etmiyorum" diye konuştu. Geçtiğimiz sezon Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un da hakem hatalarından çok canının yandığını aktaran Kartal, "96 puan topladık. Bir takım şampiyon olacak. Biz başarısız olmamış olacağız bana göre" diye konuştu.

"KİNG, SAĞLIKLIYSA SANA TEK BAŞINA ÇIKAR MAÇ ALIR"

Yabancı kontenjanı dolayısıyla Ryan Kent’i listeye alamama tercihine de değinen Kartal, "Elimizde 15 kişi vardı ve 1 kişi kadrodan çıkacaktı. Kent’e Avrupa’dan ciddi teklifler geldi, Lazio da vardı. Biz King’i tutmak istiyorduk kadroda. Kent, ’Ben gitmek istemiyorum’ dedi. Tercihimizi böyle yaptık. Sağlam bir King’i her zaman tercih ederim. Kent’in sonuçlandırmada sıkıntısı var. King sağlıklıysa sana tek başına çıkar maç alır. Şanssızlıktı listeyi açıkladıktan 4 gün sonra sakatlandı" şeklinde görüş belirtti.

"KRUNİC’İN GELMESİ İSMAİL’İ İKİ ADIM DAHA İLERİ TAŞIDI"

İsmail Kartal, devre arasındaki transfer sürecine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Lincoln Henrique 1 sene futbol oynamamıştı, bu bir risk. O saatten sonra onu dene bunu dene olmaz. Hazır oyuncularla, biz şampiyonluğa oynuyoruz. Lincoln’ü verelim görelim dedik. Crespo mu Krunic mi desek gelmeden önce hepimiz Krunic deriz. Geldi ikinci maç burada yuhalandı. İyi futbolcu, özgüven eksikliği var. Şu an aldığımızın üzerine satarız. Adamın Avrupa’da her yerde piyasası var. Lyon bizden 1 milyon fazla verdi ama ’Fenerbahçe’ye sözüm var diyerek’ geldi. Şu an taraftarla elektriği tutmadı. 1-2 maç iyi oynasın her maç üzerine koyacağımı düşünüyorum. Krunic’in gelmesi İsmail’i iki adım daha ileri taşıdı."