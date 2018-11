Fenerbahçe HDI Sigorta ile sponsorluk anlaşması imzaladı

''HER YERE EŞİT MESAFEDEYİZ''

Fenerbahçe taraftarı olduğunu ifade eden Ceyhan Hancıoğlu, her alanda herkese dokunduklarını ifade ederek, ''Spor kardeşliğini pekiştirerek toplumları birleştiriyor. Her yerde varız. Bir her yere dokunacağız. Ayrımcılık yok. Her yere eşit mesafedeyiz. Birleştirici ve kardeş unsurunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu da bizi hiç rahatsız etmiyor. Taşın altına bu şekilde elini sokan başka bir kurum yok'' dedi.