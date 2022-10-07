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Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

07.10.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile bu sezon 5 maça çıkan ve UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerle takımına galibiyeti getiren isimlerden Michy Batshuayi'nin sevgilisi Amely Maria, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Amely Maria'nın pozları, Türk taraftarlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen bu sezon başında ise Chelsea'den Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer olan Michy Batshuayi, 3'ü Süper Lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 5 maçta görev aldı. Görev aldığı 2 Avrupa Ligi maçında da gol atma başarısı gösteren Belçikalı golcü, dün gece oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı AEK Larnaca maçında, sarı-lacivertli ekibin ilk golünü atan isim oldu. Özel yaşamıyla merak konusu olan başarılı futbolcunun sevgilisi Amely Maria, güzelliğiyle parmak ısırttı.

Sosyal medyada epey aktif olan Amely Maria'nın paylaşımlarına Türk taraftarlar kayıtsız kalamadı.

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

Maria'ya ''Yengelerin gülü'' ve ''Batshuayi, güzelden anlıyor'' gibi yorumlar yapıldı.

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

Amely Maria'nın bazı kaynaklarda, Belçikalı yıldız futbolcu Batshuayi'nin nişanlısı olduğu söylense de, henüz net bir bilgi yok.

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

Bir çocuk sahibi çift, mutluluk pozlarını sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

Instagram'da 20 bine yakın takipçisi bulunan Maria, sevgilisi Batshuayi'ye olan aşkını her fırsatta dile getiriyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

Batshuayi'den ''Hayatımın aşkı'' olarak bahseden Amely Maria, şimdilerde ikiz bebeklere hamile.

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

İşte düzgün fiziğiyle beğeni toplayan Amely Maria'nın Instagram paylaşımları...

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

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