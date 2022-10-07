Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi'nin sevgilisi güzelliğiyle şaşı etti! 'Yengelerin gülü'

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen bu sezon başında ise Chelsea'den Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer olan Michy Batshuayi, 3'ü Süper Lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 5 maçta görev aldı. Görev aldığı 2 Avrupa Ligi maçında da gol atma başarısı gösteren Belçikalı golcü, dün gece oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı AEK Larnaca maçında, sarı-lacivertli ekibin ilk golünü atan isim oldu. Özel yaşamıyla merak konusu olan başarılı futbolcunun sevgilisi Amely Maria, güzelliğiyle parmak ısırttı.

Sosyal medyada epey aktif olan Amely Maria'nın paylaşımlarına Türk taraftarlar kayıtsız kalamadı.

Maria'ya ''Yengelerin gülü'' ve ''Batshuayi, güzelden anlıyor'' gibi yorumlar yapıldı.

Amely Maria'nın bazı kaynaklarda, Belçikalı yıldız futbolcu Batshuayi'nin nişanlısı olduğu söylense de, henüz net bir bilgi yok.

Bir çocuk sahibi çift, mutluluk pozlarını sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Instagram'da 20 bine yakın takipçisi bulunan Maria, sevgilisi Batshuayi'ye olan aşkını her fırsatta dile getiriyor.

Batshuayi'den ''Hayatımın aşkı'' olarak bahseden Amely Maria, şimdilerde ikiz bebeklere hamile.

İşte düzgün fiziğiyle beğeni toplayan Amely Maria'nın Instagram paylaşımları...



